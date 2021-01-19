أبو الدهب: موسيماني يتحمل مسئولية التعادل أمام البنك الأهلي

أكد محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالقلعة الحمراء لكرة القدم يتحمل نتيجة التعادل أمام البنك الاهلى.





وقال أبو الدهب فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "موسيماني أخطأ بشكل كبير فى تشكيل المباراة وكان يجب عدم إشراك وليد سليمان، وحسين الشحات بعيد عن مستواه منذ فترة طويلة".





وأضاف: "البنك الاهلى لعب بطريقة التكتل الدفاعي أمام المارد الأحمر ولا أعلم سبب جلوس محمد شريف احتياطيا".



