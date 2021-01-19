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رياضة

أبو الدهب: موسيماني يتحمل مسئولية التعادل أمام البنك الأهلي

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:33 م
موسيماني
موسيماني
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محمد رشاد
أكد محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالقلعة الحمراء لكرة القدم يتحمل نتيجة التعادل أمام البنك الاهلى.

وقال أبو الدهب فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "موسيماني أخطأ بشكل كبير فى تشكيل المباراة وكان يجب عدم إشراك وليد سليمان، وحسين الشحات بعيد عن مستواه منذ فترة طويلة".

وأضاف: "البنك الاهلى لعب بطريقة التكتل الدفاعي أمام المارد الأحمر ولا أعلم سبب جلوس محمد شريف احتياطيا".

وتعادل الأهلي بدون أهداف مع البنك الأهلي في المباراة التي أقيمت الأحد ضمن الجولة الثامنة من دوري WE المصري على ستاد المكس بالأسكندرية.

ورفع الاهلي رصيده إلى 17 نقطة وأصبح رصيد البنك الأهلي 8 نقاط في المركز التاسع بجدول الترتيب.
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