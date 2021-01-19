تخفيض أسعار تذاكر أسوان 50%.. السياحة والآثار توضح تفاصيل مبادرة شتى في مصر

علق عبد الفتاح عاصي مساعد وزير السياحة والأثار، على مبادرة شتى في مصر لتنشيط السياحة الداخلية.





وقال عبد الفتاح عاصي في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :"كنا نعاني من انحسار الحركة السياحية في مصر، وتشغيل الفنادق منخفض في معظم الفنادق وكان لابد من التفكير في الاستفادة من إجازة نصف العام لتنشيط السياحة الداخلية ".





وتابع عبد الفتاح عاصي:" تم التنسيق مع وزارة الطيران وتم تخفيض اسعار تذاكر الاقصر واسوان لـ 50 % وكذلك تخفيض اسعار تذاكر الطيران لـ شرم الشيخ والغردقة".





ولفت عبد الفتاح عاصي:" تم الاتفاق على تخفيض اسعار الغرف داخل الفنادق شاملة الطعام بأسعار معقولة ومخفضة ".

وأعلن قطاع السياحة "الكرنك" التابع لشركة مصرللطيران للخطوط الجوية برئاسة الطيار عمرو أبوالعينين عن المشاركة في مبادرة "شتي في مصر" التي أطلقتها وزارتا الطيران المدني والسياحة والآثار لتنشيط حركة السياحة الداخلية والتي بدأت منتصف الشهر الحالي وتستمر حتى 28 فبراير القادم.





يأتي ذلك في إطار الجهود والمبادرات التي تبذلها وزارة الطيران المدني برئاسة الطيار محمد منار والشركة القابضة لمصر للطيران برئاسة الطيار رشدي زكريا لتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية والتي تأثرت نتيجة جائحة كورونا.





وصرح يوسف جاد رئيس قطاع الكرنك للسياحة بمصرللطيران" يسعدنا تقديم برامج سياحية متميزة لعملاء شركة الكرنك للسياحة ذات التاريخ العريق والمعروفة بمستوي خدماتها ضمن مبادرة شتي في مصر بأسعار تبدأ من 3120 جنيه لمدة 4 أيام / 3 ليال للفرد الواحد شاملة الاقامة بالفنادق مستويات أربعة وخمسة نجوم وتذاكر الطيران علي خطوط مصرللطيران لكل من الوجهات السياحية الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان ومرسي علم وذلك مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من كوفيد 19.