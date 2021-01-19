"السياحة والآثار" توضح الهدف من مبادرة "شتي في مصر"

كشفت غادة شلبي نائب وزيرة السياحة والآثار لشؤون السياحة تفاصيل مبادرة شتي في مصر لتنشيط السياحة الداخلية. والآثار





وقالت شلبي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، إن الهدف من المبادرة تقديم إجازة آمنة لـ الأسر والافراد الباحثين عن فرصة آمنة للخروج من المنازل وقضاء فترة الإجازة بتكلفة معقولة .





وأضافت:" نستهدف الاسر والافراد معتادي السفر إلى الخارج في فترة الإجازا، ونؤكد أن مصر بها مقاصد سياحية وأثرية مفتوحة للزيارة في هذا التوقيت ".





وأكملت غادة شلبي:" مدن الغردقة وشرم الشيخ والاقصر وأسوان والقاهرة بها تخفيضات كثيرة لمرتادي السياحة الداخلية ".





ولفتت:" تذكرة الطيران لـ الاقصر من القاهرة بـ 1500 جنيه وشرم الشيخ بـ 1800 جنيه وهذه المبادرة مدعومة من الدولة ووزارة الطيران المدني ".

وتابعت غادة شلبي:" الفنادق المدرجة على الموقع الالكتروني الخاص بغرفة المنشآت الفندقية تتيح الاسعار وطرق التواصل والحجز".





وأعلن قطاع السياحة "الكرنك" التابع لشركة مصرللطيران للخطوط الجوية برئاسة الطيار عمرو أبوالعينين عن المشاركة في مبادرة "شتي في مصر" التي أطلقتها وزارتا الطيران المدني والسياحة والآثار لتنشيط حركة السياحة الداخلية والتي بدأت منتصف الشهر الحالي وتستمر حتى 28 فبراير القادم.





يأتي ذلك في إطار الجهود والمبادرات التي تبذلها وزارة الطيران المدني برئاسة الطيار محمد منار والشركة القابضة لمصر للطيران برئاسة الطيار رشدي زكريا لتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية والتي تأثرت نتيجة جائحة كورونا.





وصرح يوسف جاد رئيس قطاع الكرنك للسياحة بمصرللطيران" يسعدنا تقديم برامج سياحية متميزة لعملاء شركة الكرنك للسياحة ذات التاريخ العريق والمعروفة بمستوي خدماتها ضمن مبادرة شتي في مصر بأسعار تبدأ من 3120 جنيه لمدة 4 أيام / 3 ليال للفرد الواحد شاملة الاقامة بالفنادق مستويات أربعة وخمسة نجوم وتذاكر الطيران علي خطوط مصرللطيران لكل من الوجهات السياحية الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان ومرسي علم وذلك مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من كوفيد 19.



