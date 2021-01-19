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أخبار البلد

شتي في مصر .. برامج سياحية شاملة الطيران وفنادق 5 نجوم بـ 3120 جنيها

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:35 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
أعلن قطاع السياحة (الكرنك ) التابع لشركة مصرللطيران للخطوط الجوية برئاسة الطيار عمرو أبوالعينين عن المشاركة في مبادرة "شتي في مصر " التي أطلقتها  وزارتي الطيران المدني والسياحة والآثار لتنشيط حركة السياحة الداخلية والتي بدأت منتصف الشهر الحالي وتستمر حتى 28 فبراير القادم .

يأتي ذلك في إطار الجهود والمبادرات التي تبذلها وزارة الطيران المدني برئاسة الطيار محمد منار والشركة القابضة لمصرللطيران برئاسة الطيار رشدي زكريا لتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية والتي تأثرت نتيجة جائحة كورونا .

وصرح يوسف جاد رئيس قطاع الكرنك للسياحة بمصرللطيران " يسعدنا  تقديم برامج سياحية متميزة لعملاء شركة الكرنك للسياحة ذات التاريخ العريق والمعروفة بمستوي خدماتها ضمن مبادرة شتي في مصر بأسعار تبدأ من 3120 جنيه لمدة 4 أيام / 3 ليال للفرد الواحد شاملة الاقامة بالفنادق مستويات أربعة وخمسة نجوم وتذاكر الطيران علي خطوط مصرللطيران لكل من الوجهات السياحية الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان ومرسي علم وذلك مع تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية للوقاية من كوفيد 19.

هذا ويمكن للعملاء الاستفسار وحجز هذه البرامج السياحية أو تذاكر الطيران المخفضة من خلال زيارة او الإتصال بفروع الشركة في مدينة نصر 26738155 وقصر النيل 25772985 وفندق لوباساج المطار 22678117  وفرع الأسكندريه 035827039 أو عن طريق الواتس اب علي رقم خدمة العملاء  01285311558
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