وكيل صحة قنا يتأكد من توافر الأكسجين بالمستشفى العام ويتابع قسم العزل.. صور

تفقد الدكتور راجي تواضروس صالح، مدير مديرية الشئون الصحية بقنا، مستشفي قنا العام، مساء الثلاثاء؛ للوقوف علي سير العمل به، التأكد من تقديم الخدمات الطبية المناسبة، وذلك رفقة الدكتور محمد أبوالوفا، مسئول مكافحة العدوى بمديرية الصحة و الدكتور محمد الديب، مدير المستشفي.

و تفقد تواضروس ، قسم العزل بالمستشفى للاطمئنان علي المرضي المصابين بفيروس كورونا والاستماع إلي متطلباتهم، كما اطمئن علي تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتنفيذ بروتوكول العلاج الخاص بكورونا والإلتزام بتنفيذ قواعد مكافحة العدوي للمرضي و الفريق الطبي بالمستشفي.

واطمأن تواضروس ، علي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات مكافحة العدوى بالمستشفي، مؤكدًا حرصه الشديد علي إلتزام الفريق الطبي بذلك حماية ووقاية لهم.

وشدد تواضروس، علي المتابعة المستمرة أولا بأول لمخزون الأكسجين بالمستشفي، مؤكدًا توافر الأكسجين بكميات مناسبة.

و أشار تواضروس ، إلى أن جولته تأتى في إطار تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان واللواء أشرف غريب، محافظ قنا بضرورة المتابعة المستمرة علي مدار الساعة لمستشفيات العزل و الفرز بالمحافظة، لافتًا إلى أنه تم تحويل المقصرين والمتغيبين عن العمل بأقسام العزل إلي النيابة الإدارية حفاظًا علي أرواح المرضي.

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