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هيئة السكك الحديدية تعلن خبراً ساراً لـ قائدي القطارات.. فيديو

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:10 ص
قطار
قطار
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البهي عمرو
قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن العاملين فى قطاع السكة الحديد يعملون خلال الأعياد والاحتفالات، فالمرفق يعمل على مدار الـ24 ساعة، لأن السكة الحديد هى الوسيلة الأولى للنقل في مصر.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أنه خلال الـ 5  سنوات الماضية زادت أجور العاملين بالهيئة بنسبة تصل لأكثر من 25%، وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك زيادة فى الرواتب، وذلك بعد الانتهاء من مرحلة التطوير، معلقًا "كل ما بنجيب هنلاقي".

وكشف أن متوسط راتب قائد القطار درجة ثالثة ورابعة يتراوح من 3500 إلى 4000 جنيه، وهناك بعض قائدي القطارات يصل راتبهم لـ 4500 جنيه، ومن الممكن أن يصل لـ 7000 جنيه، إضافة إلى أنه يتم تقديم حافز الكيلو النظيف يقيم كل 3 أشهر للقائدين الملتزمين بمواعيدهم، ولم يوقع عليهم أي جزاءات، ويتم تحفيزهم بـ مكافأة. 

ولفت إلى أن الهيئة تعاقدت على توريد 110 جرارات من إيرادات السكة الحديد، وصل منهم 100 والباقي بحلول فبراير المقبل، إضافة إلى إعادة تأهيل 81 جرار، وأنه تم التعاقد على توريد قطع غيار للجرارات بقيمة بلغت نحو 602 مليون دولار.

وأشار إلى أن الهيئة تعاقدت على توريد 50 جرارًا من شركة أمريكية، و التعاقد معها لصيانة الجرارات لمدة 15 عامًا بقيمة بلغت 466 مليون دولار، وأنه تم التعاقد أيضًا على 100 جرار بتمويل من قرض للبنك الأوروبي للإعمار والتنمية، وتوريد 1300 عربة من الشركة الروسية المجرية بقرض من البنك المجري.
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