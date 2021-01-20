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محافظات

صدمته سيارة مسرعة.. إصابة عضو مجلس نواب في الغربية.. صور

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:01 ص
صور الحادث
صور الحادث
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احمد علي
أصيب العميد أحمد يحيى الجحش، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز زفتى بمحافظة الغربية، في حادث تصادم منذ قليل على الطريق الفرعي "زفتى_ القاهرة _ الإسكندرية الزراعي" بنطاق محافظة الغربية، أثناء عودته من القاهرة إلى مسقط رأسه في قرية سندبسط.

الحادث وقع أثناء استقلال النائب لسيارته الملاكي على الطريق الزراعي "القاهرة _ الإسكندرية الزراعي"، وأثناء وصوله إلى مدخل الطريق بمركز زفتي؛ فوجئ باصطدام إحدى السيارات المسرعة به؛ فأطاحت بسيارته وتسببت في إصابته بكدمات وجروح سطحية، ونقله عدد من الأهالي عبر سيارة بديلة، إلى منزله.

وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا، من مدير الإدارة العامة لمباحث مرور وسط الدلتا، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بتعرض العميد أحمد يحيي الجحش، عضو مجلس النواب عن دائره مركز زفتي لحادث مروري.

وباشرت القيادات الأمنية دورها بانتقالها إلي مكان الحادث، وتم الدفع بسيارة إسعاف، وأوناش لرفع آثاره، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها دون وقوع خسائر في الأرواح.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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