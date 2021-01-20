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أخبار العالم

إسرائيل تطرح مناقصات لبناء 2500 منزل للمستوطنين عشية أداء جو بايدن اليمين

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:05 ص
المستوطنات الاسرائيلية
المستوطنات الاسرائيلية
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على صالح
أعلنت منظمة رقابية، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل طرحت مناقصات لبناء 2500 منزل للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، عشية أداء جو بايدن اليمين كرئيس للولايات المتحدة.

وصادقت إسرائيل الأحد على 780 منزلا جديدا للمستوطنين في الضفة الغربية قبل انتخابات مارس حيث من المتوقع أن يواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحديا شديدا من المرشح اليميني والمؤيد للمستوطنين جدعون ساعر.


وقالت حركة السلام الآن، إن الحكومة الاسرائيلية نشرت الآن مناقصات لشراء 2112 وحدة أخرى في الضفة الغربية و460 في القدس الشرقية ، وهي الجزء الشرقي من المدينة التي ضمتها إسرائيل لكن الفلسطينيين يأملون في جعلها عاصمة لدولتهم المستقبلية.

واتهمت الحكومة بـ "التدافع المجنون للترويج لأكبر قدر ممكن من النشاط الاستيطاني حتى الدقائق الأخيرة قبل تغيير الإدارة في واشنطن".

وجاء في البيان "من خلال القيام بذلك، يشير نتنياهو إلى الرئيس القادم بأنه ليس لديه نية لإعطاء الفصل الجديد في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية حتى يوم واحد من الرحمة ، ولا يفكر بجدية في كيفية حل صراعنا مع الفلسطينيين بشكل معقول".

وتعتبر جميع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية غير شرعية من قبل معظم المجتمع الدولي.

ولكن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، خلافًا لعقود من السياسة الأمريكية، أعلنت في أواخر عام 2019 أن واشنطن لم تعد تعتبر المستوطنات انتهاكًا للقانون الدولي.

وأشار بايدن إلى أن إدارته ستستعيد سياسة واشنطن السابقة لترامب في معارضة التوسع الاستيطاني.

لكن امس الثلاثاء، قال مرشحه لمنصب وزيرة الخارجية، إن الإدارة المقبلة لن تلغي اعتراف ترامب التاريخي بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأضاف أنتوني بلينكين، أن "الطريقة الوحيدة لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية ومنح الفلسطينيين دولة لهم حقها هي من خلال ما يسمى بحل الدولتين".
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