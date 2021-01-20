طفل ينقذ 3 أرواح بموته.. ووالده يزف جثته بحفل عسكري | فيديو





وانتشرت صور لوالدته وقد انكبت فوقه تقبله لحظة دخوله إلى غرفة العمليات؛ من أجل التبرع بأعضائه لإنقاذ أرواح أخرى بعد التأكد من عدم نجاته من حادث تعرض له.





وظهر والده ينزل من فوق كرسيه المتحرك بعدما أصيب بالشلل في الحادث، ويبكي في ألم على صغيره مرددًا: أنت بطل، أنت بطل"، حيث ارتدى زيه العسكري منذ خدمته في البحرية الأمريكية، من أجل توديع ابنه بشرف.





كما ألقى التحية العسكرية الأخيرة على ابنه قبل أن ينقله الأطباء للعمليات داخل مستشفى فالي للأطفال في فريسنو بكاليفورنيا.





وشهدت "مسيرة الشرف" لتوديع الطفل، موظفين آخرين من المنشأة العسكرية البحرية يتشكلون كحرس شرف حيث تم نقل الطفل ليوبولد إلى الجراحة.





وبكت والدته «أيي سانشيز» وهي تعانق ابنها "ليوبولد" البالغ من العمر عامًا واحدًا، خلال لحظاته الأخيرة، ليلة الاثنين الماضي.









أنقذ طفل صغير 3 أرواح انتقلت إليهم أعضاؤه بعد وفاته في حادث تصادم أليم، وقد هزت دموع والديه قلوب العالم خلال وداع عسكري مؤثر نظمه والده وزملاؤه في مشهد تقشعر له الأبدان.