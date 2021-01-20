المرض ينهش في جسده.. طفل يستغيث بـ وزارة الصحة للعلاج من مرض نادر

استغاث الطفل عبدالله محمد المصاب بمرض نادر وخطير حيث ينهش المرض فى جسده، وهو مقيم بقرية العدوة بكوم أمبو .





وترجع تفاصيل قصة الطفل عبدالله محمد احمد يوسف البالغ من العمر 9 سنوات إلى إصابته بمرض تخزين الميوكوبوليسكريدات، النوع الرابع وهو مرض وراثي نادر يعاني من تشوهات بالهيكل العظمي، وتتدهور حالته الصحية يوما بعد يوم.





ويواجه الطفل مشكلات فى النمو؛ بسبب هذا المرض، وتم تشخيص التقرير الطبي منذ 2015 وتم عرضه علي اللجنة العليا للدواء، وفي 2016 تم إصدار تقرير من الهيئة العامة للتأمين الصحي، الإدارة المركزية للتموين الطبي والصيدليات، يفيد بأن الأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة وغير مسعرة ولا يجوز وصف أي علاج غير مسجل أو مسعر.





ومنذ عام ٢٠١٦ لا يوجد حل لمشكلة هذا الطفل الذي يدرس بالصف الثالث الابتدائي، وهو يحتاج إلى العلاج غير المسموح بصرفه هنا في مصرـ حتى وإن وجد، ولذا يستغيث الطفل عبدالله محمد بوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، للعلاج على نفقة الدولة؛ لإنقاذه من المرض الذى ينهش فى جسده يوماً بعد يوم .





للتواصل مع أسرة الطفل:

01157215052







