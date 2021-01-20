ترامب يخطط لإنشاء حزب سياسي جديد.. الإمارات تتخطى حاجز المليوني جرعة من لقاح كورونا.. أبرز عناوين الصحف الإماراتية

تصدرت أنباء حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، فضلا عن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد.





وأبرزت الصحف الصادرة صباح اليوم، غياب نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس عن حفل توديع مقرر للرئيس دونالد ترامب من واشنطن، اليوم الأربعاء، بينما يحضر "بنس" حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، بحسب جدول مواعيد رسمي صادر عن مكتبه.





وسيكون دونالد ترامب أول رئيس منذ أكثر من 150 عامًا يخالف التقاليد ويغيب عن حفل تنصيب خليفته.





واهتمت "البيان" بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع السرية عن ملف من الوثائق المتعلقة بتحقيق مكتب التحقيقات الاتحادي بشأن روسيا والذي أدى إلى تحقيق مطول في حملته الرئاسية لعام 2016.





وأضاف ترامب، الذي ظل لفترة طويلة يحاول إثبات أن الديمقراطيين سعوا لاستخدام التحقيق للإطاحة به، في مذكرة أنه تم إجراء بعض أعمال التنقيح على الوثائق من أجل السماح بالكشف عنها.





كما أبرزت الصحف، تقرير نشرته " وول ستريت جورنال" أكد أن ترامب تحدث في الأيام الأخيرة مع مساعديه بشأن تشكيل حزب سياسي جديد.





وقالت الصحيفة إن ذلك يأتي في محاولة لممارسة تأثير مستمر بعد مغادرته البيت الأبيض.





وأضافت أن ترامب ناقش الأمر مع العديد من مساعديه وأشخاص آخرين مقربين منه الأسبوع الماضي، وذكر الرئيس أنه يريد تسمية الحزب الجديد بـ "الحزب الوطني".





فيما أبرزت "الاتحاد" فوز رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في تصويت بالثقة على حكومته في مجلس الشيوخ مما سمح له بالاحتفاظ بالسلطة.





وحث كونتي المشرعين في مجلس الشيوخ على دعم تحالفه من يسار الوسط، قائلا إن إيطاليا بحاجة إلى الاستقرار السياسي في الوقت الذي تكافح فيه البلاد جائحة فيروس كورونا.





وتابع "أؤكد من جانبي أقصى قدر من الاستعداد والالتزام وبمساهمة الجميع، للتوجه نحو تجديد البلاد في هذه المرحلة الحاسمة".





وعربيا، اهتمت الصحف على رأسها "الخليج" بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة، حيث بحث الطرفان آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة خاصة في كلٍ من سوريا وليبيا واليمن، وتم تبادل الرؤى فيما يخص جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث تم التوافق حول أهمية تكثيف التنسيق، وتبادل الخبرات والمعلومات بين الأجهزة المختصة بالجانبين لمواجهة التحديات التي تفرضها هذه الظاهرة على الأمن الإقليمي بأسره.





وأشارت الصحيفة إلى أن اللقاء شهد استعراضًا لمجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم التأكيد على تعزيز الجوانب الاقتصادية، وزيادة التبادل التجاري، بما يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية والروابط التاريخية، التي تجمع الشعبين الشقيقين، فضلًا عن التعاون بين الجهات الصحية والطبية المختصة في البلدين فيما يتعلق بمواجهة تداعيات جائحة كورونا.





ورحب الخصاونة، خلال اللقاء، بالرئيس السيسي، وأعرب عن التقدير العميق، الذي تكنه الأردن لمصر، على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازها بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.





وأشاد الخصاونة بخطوات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر، مؤكدًا تطلع بلاده للاستفادة من جهود مصر التنموية من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك.





كما اهتمت الصحف بتخطي دولة الإمارات حاجز المليوني جرعة من لقاح فيروس «كوفيد 19» تم تقديمها حتى أمس، ليبلغ المجموع 2065367 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 20.88 لكل 100 شخص.





وقالت البيان إن هذا الإنجاز والنجاح في تحقيق ذلك المعدل العالمي القياسي لتوزيع اللقاح لكل 100 شخص من السكان يعد تأكيدًا على نجاح الحملة الوطنية لتلقي لقاح كورونا والاستجابة الكبيرة التي تشهدها الحملة من كافة أفراد المجتمع.





من جانبه، أكد عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع أن الوصول إلى هذا العدد القياسي من جرعات لقاح «كوفيد 19» خلال فترة بسيطة يعكس الجهود الاستثنائية لقادة البلاد في التعامل مع أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.



