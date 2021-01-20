وجبة موفرة ... إليك طريقة عمل حواوشي بالجبنة

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل حواوشي الجبنة بشكل نوفر وسريع لعشاق الحواوشي.
مقادير حواوشي بالجبن:
نصف كيلو لحمة مفرومة
بصلة كبيرة مفرومة
2 ثمرة فلفل حار مفروم ناعم
3 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
ملح
فلفل أسود
بابريكا
توابل
لحم
قرفة ناعمة
10 رغيف خبز بلدي
زبدة مذابة
1 و نصف كوب جبنة موتزاريلا مبشورة
طريقة تحضير حواوشي بالجبن:
* تخلط اللحمة المفرومة مع البصل والفلفل والبقدونس والملح والفلفل والبابريكا والتوابل والقرف.
* يفتح الخبز ويدهن بالزبدة.
* ثم يحشى بخليط اللحمة.
* وفوقه توضع طبقة من الجبنة.
* ثم يدهن الخبز بالزبدة.
* ويدخل الفرن حتى تمام الطهي.
* ويقدم ساخنا