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مرأة

وجبة موفرة.. إليك طريقة عمل حواوشي بالجبنة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:00 م
وجبة موفرة ... إليك
وجبة موفرة ... إليك طريقة عمل حواوشي بالجبنة
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أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل حواوشي الجبنة بشكل نوفر وسريع لعشاق الحواوشي.

مقادير حواوشي بالجبن:

نصف كيلو لحمة مفرومة
بصلة كبيرة  مفرومة
2 ثمرة فلفل حار  مفروم ناعم
3 ملعقة كبيرة بقدونس  مفروم
ملح
فلفل أسود
بابريكا
توابل
لحم
قرفة ناعمة
10 رغيف خبز بلدي
زبدة مذابة
1 و نصف كوب جبنة موتزاريلا  مبشورة

طريقة تحضير حواوشي بالجبن:

* تخلط اللحمة المفرومة مع البصل والفلفل والبقدونس والملح والفلفل والبابريكا والتوابل والقرف. 

* يفتح الخبز ويدهن بالزبدة. 

* ثم يحشى بخليط اللحمة. 

* وفوقه توضع طبقة من الجبنة. 

* ثم يدهن الخبز بالزبدة. 

* ويدخل الفرن حتى تمام الطهي. 

* ويقدم ساخنا

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