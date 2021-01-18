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طريقة عمل حواوشي الفراخ بـ 3 وصفات متنوعة

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:31 م
طريقة عمل حواوشي
طريقة عمل حواوشي الفراخ بـ 3 وصفات متنوعة
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اسماء محمد
يعد الحواوشى من ألذ الأكلات الشعبية التى يحبها المصريين وهو يحتوى على قدر بسيط من اللحوم بجانب البصل والثوم والفلفل وتشكلية مميزة من التوابل ذات النكهة الرائعة.

ولأن البعض لايرغب فى تناول حوواشى اللحمة أو لايحب مذاقه نقدم لكم طريقة عمل حوواشي الفراخ ب 3 وصفات مميزة للشيف نجلاء الشرشابي.
الوصفة الأولى 
مقادير حواوشي الدجاج
نصف كيلو صدور دجاج فيليه
 2 بصلة
 2 ثمرة فلفل حار أحمر وأخضر 
ربع ملعقة صغيرة كركم
 ربع ملعقة صغيرة كاري
 ربع ملعقة صغيرة قرفة ناعمة 
ربع ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة
 ربع ملعقة صغيرة كمون 
10 رغيف خبز بلدي 
بيضة
 نصف كوب بقسماط
 2 ملعقة كبيرة سمنة
1 ثمرة طماطم  وسط
1 ثمرة كبيرة فلفل أخضر رومي 
ملح فلفل أسود 
طريقة تحضير حواوشي الدجاج
* يفرم البصل مع الدجاج والفلفل الرومي والفلفل الحار والبيضة والبقسماط ويضاف الكاري والكركم والقرفة والزنجبيل والكمون والملح والفلفل الأسود ويفتح الخبز ويُحشى بجزء من خليط الدجاج.

* يدهن الخبز بالسمنة ويوضع في طاسة على النارويغطى ويُقلب ويترك على النار حتى تمام النضج

* يمكن أن تدهن صينية بالسمنة ويرص بها الحواوشي ويوضع في فرن ساخن، على الرف الأوسط، ثم يقلب، يقدم عند تمام النضج.

الوصفة التانية 
مقادير حواوشي بالدجاج
نصف كيلو دجاج فيليه مفروم
 بصل مبشور 
فلفل أخضر رومي 
فلفل حار 
بهارات 
سمنه
خبز بلدي 
بيضة 
كوب بقسماط 
ملح فلفل أسود 
طريقة عمل حواوشي بالدجاج
* يفرم الفلفل الرومي والحار والبصل ثم يضاف الدجاج والبقسماط والبيضة والبهارات والملح والفلفل
* يفتح الخبز البلدى ويحشى بالخليط ويبطط ثم يدهن بالسمنه من الداخل والخارج ويلف داخل ورق الومنيوم ثم يوضع فى الفرن حتى تمام النضج ثم يقدم.

الوصفة الثالثة
مقادير حواوشى الدجاج
دجاج فيليه 
بصل 
فلفل أخضر رومي
 فلفل حار
 طماطم 
كاري
كركم 
سمنة
بابريكا 
خبز بلدي 
بيضة
 بهارات زيت
ملح فلفل أسود 
طريقة تحضير حواوشى الدجاج
* يفرم في الكبة البصل والفلفل الرومى والحار والطماطم مع الدجاج الفيليه ثم البهارات والكركم والكاري والبابريكا والملح والفلفل الأسود وبعد ذلك البيضة ويقلب الخليط ثم يفتح الخبز البلدي ويحشى بخليط الدجاج.
* تدهن الصينية بالسمنة ويرص الخبز بها ويرش الوجه بالزيتو يوضع في الفرن حتى تمام النضج ويترك ليهدأ ثم يقدم.
طريقة عمل حواوشي الفراخ بـ 3 وصفات متنوعة طريقة عمل حواوشي الفراخ بـ 3 وصفات متنوعة
طريقة عمل حواوشي الفراخ بـ 3 وصفات متنوعة طريقة عمل حواوشي الفراخ بـ 3 وصفات متنوعة
طريقة عمل حواوشي الفراخ بـ 3 وصفات متنوعة طريقة عمل حواوشي الفراخ بـ 3 وصفات متنوعة
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طريقة عمل حواوشي الفراخ بـ 3 وصفات متنوعة

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