ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قبل ساعات من تنصيبه رئيسا لأمريكا.. طلب خاص من الاتحاد الأوروبي لـ جو بايدن

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:50 ص
طلب خاص من الاتحاد
طلب خاص من الاتحاد الأوروبي لـ جو بايدن
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أعرب كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عن ارتياحهم حيث سيكون لديهم قريبا صديقا في البيت الأبيض بينما يحل جو بايدن محل دونالد ترامب.

ودعا الاتحاد الأوروبي الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم الاربعاء،  اغتنام الفرصة لتشكيل "ميثاقا تأسيسيا جديدا" مع أوروبا، وذلك قبل ساعات من تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة.

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشيل، اليوم الأربعاء، "اليوم هو أكثر من مجرد انتقال. يمثل اليوم فرصة لتجديد شباب علاقتنا عبر المحيط الأطلسي، التي عانت بشدة في السنوات الأربع الماضية".

وأضاف ميشيل: "على مدار السنوات الأربع الماضية، لقد أصبح العالم أكثر تعقيدًا وأقل استقرارًا وأقل قابلية للتنبؤ".

وتابع رئيس الاتحاد الأوروبي قائلا: "في اليوم الأول من ولايته، وجهت اقتراحا رسميا إلى الرئيس الجديد دعونا نبني ميثاقا مؤسسيا جديدا لأوروبا أقوى وأمريكا أقوى وعالم أفضل"، مشيرا إلى أن هذا الميثاق يعمل على قضايا مثل السلام والأمن والازدهار والحرية وحقوق الإنسان.

وأكد ميشيل أنه يجب على الجانبين العمل على خمس أولويات، وهي تعزيز التعاون متعدد الأطراف، ومكافحة كوفيد-19، ومعالجة تغير المناخ، والانتعاش الاقتصادي من خلال التحول الرقمي، وتوحيد القوى بشأن الأمن والسلام.

ومن المقرر أن يتم تنصيب جو بايدن، اليوم الأربعاء، ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

وستبدأ مراسم التنصيب الساعة 10:30 صباحا بالتوقيت المحلي مع أداء بايدن ونائبته كامالا هاريس القسم بحلول الظهيرة.

وقد  تم تعزيز الاحتياطات الأمنية بعد أن اقتحم مثيرو الشغب من أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابيتول هذا الشهر.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ترامب يحضر مفاجأة من العيار الثقيل لـ "بايدن" في يوم التنصيب

القبض على مسلح يحمل تصريحًا مزيفًا لحضور حفل تنصيب بايدن

عبد المنعم سعيد: خطاب بايدن في حفل التنصيب يركز على الإجراءات العملية

حدث ليلاً | ارتفاع إصابات ووفيات كورونا.. رجل يعري طفلته الرضيعة ويلقيها في النار.. الكويت ترفع السرية عن أرصدة مصريين.. وداع ترامب وتنصيب بايدن

قبل ساعات من مغادرة منصبه.. ترامب يصدر عفوا عن 73 شخصا

قبل مغادرته المنصب.. ترامب يصدر قرارات غريبة| تفاصيل

ترشيحاتنا

في وداع ترامب.. روحاني يتهم الرئيس السابق بعرقلة تطعيم الإيرانيين ضد كورونا

رعب السنين.. ثعبان يخرج من سقف مطبخ ويجلس على طاولة العشاء في بريطانيا | صور

الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر: سلالة كورونا المتحورة تضرب 60 دولة

بالفيديو.. وزير التعليم يكشف عن نظام امتحانات الثانوية العامة هذا العام

رد علي جمعة على مخطوبة محجبة يريد خاطبها رؤية شعرها

في ذكرى رحيل سعاد مكاوي.. تعرف على عدد زيجاتها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات أول سيارة كهربائية تنتجها مصر E70.. صور

سعر ومواصفات نيسان ارمادا 2021 في أمريكا.. صور

بعد الزيادات الأخيرة.. سعر ومواصفات هيونداي كريتا اس يو 2 CRETA موديل 2021