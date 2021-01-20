قبل ساعات من تنصيبه رئيسا لأمريكا.. طلب خاص من الاتحاد الأوروبي لـ جو بايدن

أعرب كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عن ارتياحهم حيث سيكون لديهم قريبا صديقا في البيت الأبيض بينما يحل جو بايدن محل دونالد ترامب.

ودعا الاتحاد الأوروبي الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم الاربعاء، اغتنام الفرصة لتشكيل "ميثاقا تأسيسيا جديدا" مع أوروبا، وذلك قبل ساعات من تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة.





وقال رئيس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشيل، اليوم الأربعاء، "اليوم هو أكثر من مجرد انتقال. يمثل اليوم فرصة لتجديد شباب علاقتنا عبر المحيط الأطلسي، التي عانت بشدة في السنوات الأربع الماضية".





وأضاف ميشيل: "على مدار السنوات الأربع الماضية، لقد أصبح العالم أكثر تعقيدًا وأقل استقرارًا وأقل قابلية للتنبؤ".





وتابع رئيس الاتحاد الأوروبي قائلا: "في اليوم الأول من ولايته، وجهت اقتراحا رسميا إلى الرئيس الجديد دعونا نبني ميثاقا مؤسسيا جديدا لأوروبا أقوى وأمريكا أقوى وعالم أفضل"، مشيرا إلى أن هذا الميثاق يعمل على قضايا مثل السلام والأمن والازدهار والحرية وحقوق الإنسان.





وأكد ميشيل أنه يجب على الجانبين العمل على خمس أولويات، وهي تعزيز التعاون متعدد الأطراف، ومكافحة كوفيد-19، ومعالجة تغير المناخ، والانتعاش الاقتصادي من خلال التحول الرقمي، وتوحيد القوى بشأن الأمن والسلام.





ومن المقرر أن يتم تنصيب جو بايدن، اليوم الأربعاء، ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.





وستبدأ مراسم التنصيب الساعة 10:30 صباحا بالتوقيت المحلي مع أداء بايدن ونائبته كامالا هاريس القسم بحلول الظهيرة.



