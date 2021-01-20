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ثقافة

ثقافة القليوبية تناقش "الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطن"

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:01 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث نظم بيت ثقافة سنديون محاضرة بعنوان "الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطني" تناولت أن الشباب هم مستقبل الوطن والسبيل لنهضة المجتمع وبعلمهم وسواعدهم ترقى الامم، ونلاحظ فى الآونة الأخيرة اهتمام الدولة بالشباب وتسليط الضوء على الكوادر ومشاركتهم فى بناء الوطن ونهضته والمؤتمرات والندوات التثقيفية للشباب لتوعيتهم بتاريخ الوطن والمخاطر التى تحاك للوطن.

نظم بيت ثقافة قها بالتعاون مع إدارة قها الصحية محاضرة بعنوان "الوقاية المبكرة من التعلم" ألقتها تراجي إبراهيم، عرفت خلاله التلعثم وهو التأتأة التى تصيب الأطفال فى مراحل العمر المختلفة، ويوجد أنواع من التلعثم يختلف باختلاف مراحلهم العمرية ومنها، التلعثم النمائي والدائم والثانوي، ونسبة انتشار التأتأة لدى الذكور أكثر من الإناث، وطرق العلاج تختلف باختلاف العمر للفرد والطفل المصاب بالتلعثم، وأكدت البحوث العلمية أن التأتأه ليس لها شفاء إلا أنه يمكن منعها ووقف تطورها عند الأطفال فى بعض الحالات.

عقدت مكتبة الطفل والشباب بكفر طحلة محاضرة بعنوان "ثورة٢٥ يناير بين السلبيات الإيجابيات" ألقاها محمد محمود عبدالله موجه عام بالتعليم الأزهري، تحدث عن أن ثورة 25 يناير هي مجموعة من التحركات الشعبية ذات الطابع الإجتماعي والسياسي، وأن إيقاع الثورة كان عفويا، وشعاراتها معبرة عن مطالبها، وكانت سياسة الحكم هى الشرارة الأولى فى إشعالها نتيجة لإنتهاك أبسط حقوق المواطن فى الحصول على مستوى معيشة جيد وهو ما سبب بدوره الكثير من المشاكل الاجتماعية من بطالة وظروف معيشية، أما عن إيجابيات الثورة يمكن إيجازها فى التخلص من النظام ورموزه، وسلبيات الثورة فيمكن تلخيصها فى الفوضى العارمة فى سلوكيات من يفسرون الثورة بأنها حالة من الحرية تجيز لهم التعدى على حرية الآخرين، إلى جانب تنفيذ مجلة حائط خاصة بهذة المناسبة، بينما نفذ كل من نادي المرأة بقصر ثقافة بنها، وقصر ثقافة  القناطر الخيرية، ورشة تعليم تفصيل وكروشية.

في إطار النشاط أونلاين، قدم نادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة كفر شكر محاضرة بعنوان "الفرق بين الملف والمجلد" بصوت شيماء مخيمر، كما أعدت مكتبة باسوس ورشة حكي لكتاب "أنواع المكتبات" تأليف محمد عبدالجواد، بصوت غادة مجدي، يتحدث الكتاب عن تعريف أهمية المكتبات وأنواعها بشكل مبسط، بينما أقام قصر ثقافة الطفل ببنها معرض رسوم أطفال نتاج ورشة سابق تنفيذها بمناسبة عيد الشرطة.
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