ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة يعقد جلسته الحوارية الثالثة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:32 ص
صدى البلد
Advertisements
آية الجارحي

عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- جلسته الحوارية الثالثة حول الحوكمة والتنمية المستدامة؛ وذلك عبر تقنية  zoom، وتناولت الجلسة الحوارية مقدمة عامة عن الحوكمة، والتعرف على أحد تطبيقات الحوكمة (مكافحة الفساد)، ومقدمة عامة عن التنمية المستدامة.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى مهام المعهد التي تتضمن صياغة مؤشرات وطنية للحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة، وإصدار تقارير وطنية دورية بشأنها والعمل على الارتقاء بالتصنيف الدولي لمصر في التقارير الدولية عن الحوكمة والتنافسية، وكذا بناء وتطوير الكوادر الوطنية، وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريب للمؤسسات الخاصة، متابعة أن مهام المعهد تتضمن كذلك القيام بالأنشطة البحثية والاحصائيات واستطلاعات الرأي والمسوح لتعزيز المعارف الوطنية في مجال الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة وذلك بالشراكة مع المؤسسات البحثية الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة.

من جانبها أوضحت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن الجلسة الحوارية الثالثة تضمنت عرض موضوع الحوكمة من حيث تعريفها ونشأتها، وتوضيح مجموعة من المباديء والمؤشرات المتعلقة بالحوكمة، إلى جانب علاقة الحوكمة بالتنمية والاستثمار والإصلاح الإداري، كما تم خلال الجلسة مناقشة موضوع الفسـاد وتداعياته الاقتصادية ومكافحته حيث تم عرض مجموعة من المحاور المتمثلة في أسباب الفساد، الآثار الاقتصادية المترتبة على الفساد، أداء مصر في المؤشرات الخاصة بالفساد، جهود مصر في مكافحة الفساد، الحلول المقترحة لمكافحة الفساد.

ولفتت شريف إلى أن إجمالي عدد المشاركين بالجلسات الحوارية الثلاث وصل إلى 200 مشاركا من مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وطلاب من الجامعات علي مستوي الجمهورية، مشيرة إلى استمرار عقد الجلسات الحوارية خلال الفترة القادمة بواقع جلسة أسبوعيا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

هالة السعيد: الاستثمار في رأس المال البشري يتصدر أولويات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة

المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدمة يعقد الندوة الأولى والثانية من "سلسلة ندوات تمكين المرأة في مصر وأفريقيا"

المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة يختتم البرنامج التدريبي

وزيرة التخطيط: نتطلع للتعاون مع أكاديمية هاج في لاهاي لدعم الحوكمة والتنافسية

"القومي للحوكمة" يعقد أولى جلساته الحوارية في 2021 حول التنمية المستدامة

غدًا .. القومي للحوكمة يعقد جلسته الحوارية الثانية حول التنمية المستدامة

ترشيحاتنا

تصرف غريب من ابنة ترامب قبل رحيله عن البيت الأبيض.. تفاصيل

طفل ينقذ 3 أرواح بموته.. ووالده يزف جثته بحفل عسكري | فيديو

رد علي جمعة على مخطوبة محجبة يريد خاطبها رؤية شعرها

سعر ومواصفات أول سيارة كهربائية تنتجها مصر E70.. صور

تحليل PCR .. تعليمات جديدة للمسافرين من القاهرة إلى الأردن بسبب فيروس كورونا

أخبار الفن| حقيقة الاعتداء على محمد رمضان.. بشرى تهاجم برلمانياً دفاعاً عن الفن.. شبيهة زبيدة ثروت ترد على التنمر عليها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات أول سيارة كهربائية تنتجها مصر E70.. صور

سعر ومواصفات نيسان ارمادا 2021 في أمريكا.. صور

بعد الزيادات الأخيرة.. سعر ومواصفات هيونداي كريتا اس يو 2 CRETA موديل 2021