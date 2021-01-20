ضمن مبادرة "حياة كريمة" تقديم الخدمات الطبية لـ 1761 مواطنا بديرمواس بالمنيا

مديرية الصحة بالمنيا تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية دلجا بديرمواس ، حيث استمرت على مدار يومين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان. أعلنت





أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على تسخير كافة إمكاناتها لتقديم الدعم الكامل لمنظومة القطاع الصحي، بالإضافة لتنفيذ المبادرات التي تقدم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لأبناء المحافظة.





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أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1761 حالة ، وصرف الأدوية، وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان 338 حالة جراحة، و549 حالة أطفال، و295 باطنة، و112 قلب، و119 أسنان، و178 حالة جلدية، و63 نساء، و33 تنظيم أسرة ، و 74 أنف وأذن وإجراء 71 تحليل مختلف، و16 حالة موجات صوتية، و16 حالة رسم قلب، و 3 أشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 154 مترددا، وتم خلع أسنان لـ 12 حالة بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 23 حالة لاستكمال العلاج.





بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 90 مترددا، واستخدام 6 عيادات متنقلة واستخدام غرف داخل الوحدة لباقي العيادات والصيدلة.









وفي سياق متصل قال اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، ان المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على تطوير 1391 قرية بعدد 50 مركز على مستوى الجمهورية، منها 192 قرية بـ 5 مراكز بمحافظة المنيا وتشمل،47 بابوقرقاص، 26قرية بالعدوة ،41 قرية بمغاغة ، 49قرية بملوى ،29 قرية بديرمواس.





وأوضح محافظ المنيا انه تم تحديد احتياجات تلك القري ، ومنها قطاعات ( مياه الشرب - صرف صحى - كهرباء - غاز طبيعى - تعليم - صحة - طب بيطرى - طرق -شباب ورياضة - تحسين بيئة- اسعاف - حماية مدنية - اتصالات ) ، وذلك طبقًا للنماذج الواردة من وزارة التنمية المحلية مسبقًا.



