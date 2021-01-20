على مساحة 309 مترات.. إزالة حالتي تعد بالبناء في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.





مؤكدا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفي.

في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية لمركزي الدلنجات وكوم حماده، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

أسفرت الحملة عن إزالة 2 حالة تعد على مساحة 309 م٢ عبارة عن الآتي:-

- إزالة حالة تعد علي الأراضي الزراعية بمساحة 169 م٢ بقرية كوم زمران بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.

- إزالة حالة تعد فى المهد على أرض زراعية بمساحة 140 م ٢ عبارة عن سور من ضلعين بالطوب الأبيض بحوض الخفج الغربى بكوم حماده.



ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز ( الدلنجات - الرحمانية - إيتاي البارود - رشيد - أبوحمص)، الإثنين الماضي، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.



