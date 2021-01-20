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أخبار العالم

فور دخوله البيت الأبيض.. بايدن يعتزم إصدار 17 أمرا رئاسيا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:52 م
الرئيس الأمريكي المنتخب،
الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن
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دعاء أبوهشيمة
يعتزم الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، فور دخوله الى البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إصدار  17 أمرا رئاسيا يتراجع خلالهم عن تدابير اتخذها الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، حسبما أفاد مستشارو بايدن ومساعدوه.

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، قال مستشارو الرئيس الأمريكي الجديد إن بايدن سيتعهد بعودة الولايات المتحدة الى اتفاقية باريس حول المناخ وإلى منظمة الصحة العالمية.

وأضافوا أن الرئيس الأمريكي المنتخب سيلغي أيضا مرسوم الهجرة المثير للجدل الذي اعتمده سلفه لمنع رعايا دول ذات أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة.

وأشار مساعدو بايدن إلى أنه سيرسل مشروعا للكونجرس يسهل لملايين المهاجرين في أمريكا الحصول على الجنسية.

كما أنه سيعلق أعمال بناء جدار على حدود المكسيك وتمويله بموازنة من البنتاجون، وهي مسألة  أثارت في السنوات الأربع الماضية معارك سياسية وقضائية حادة.

ومن المقرر أن يؤدي جو بايدن اليمين الدستورية ظهر يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، ويتولى قيادة دولة منقسمة بشدة لاقت مجموعة من الأزمات يمكن القول إنها أكبر من أي أزمات واجهها أسلافه.

وسيكون الاحتفال ذاته الذي يتم فيه نقل السلطة الرئاسية، وهو تقليد ديمقراطي أمريكي مقدس، بمثابة تذكير صارخ بالتحديات التي يواجهها بايدن.

ويغيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حفل تنصيب خلفه اليوم، بعدما قضى طوال الفترة من ظهور نتيجة الانتخابات الرئاسية حتى أيام قليلة مضت يطعن في صحة نتائجها ويشكك في نزاهتها. ومن المقرر أن يغادر ترامب البيت الأبيض صباح اليوم إلى قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند، حيث سيُقام حفل توديع له.

ونظرًا لظروف الطوارئ الصحية المفروضة بسبب انتشار فيروس كورونا، تقرر منع الحضور الجماهيري في حفل التنصيب، والاكتفاء بحضور المدعوين الرسميين من كبار المسئولين والشخصيات العامة، وقد استعاضت اللجنة المشرفة على مراسم التنصيب عن الحضور الجماهيري بغرس 200 ألف علم في الحديقة المواجهة لمبنى الكونجرس حيث تُقام مراسم التنصيب.
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