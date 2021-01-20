ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

السفارة الأمريكية بالقاهرة تنشر ملخصا تعريفيا عن رئيس الولايات المتحدة الجديد ونائبته

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:02 م
الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كمالا هاريس
Advertisements
محمد وديع
نشر حساب السفارة الأمريكية بالقاهرة، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ملخص تعريفي حول الرئيس الأمريكي الجديد جوزيف آر بايدن جونيور، والذي يتولى منصبه اليوم الأربعاء بصفته الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة. 
وقال الحساب إن بايدن هو نائب رئيس سابق، ومشرّع للكونجرس لفترة طويلة، ومعروف بمد جسور التواصل السياسي بين الحزبين الرئيسيين.

كما نشر الحساب ملخصا تعريفيا أيضا عن نائبة الرئيس كامالا هاريس قائلا:" كامالا ديفي هاريس، نائبة رئيس أمريكا القادم!  ستحطم العوائق عندما يتم تنصيبها نائبة لرئيس الولايات المتحدة في ٢٠ يناير. ستكون أول امرأة وأول شخص من أصول أفريقية وجامايكا وجنوب آسيوية تشغل هذا المنصب.

وسيصبح بايدن، الذي يبلغ من العمر 78 عامًا، أكبر رئيس يتولى هذا المنصب. كان ترامب في السبعين من عمره عندما تم تنصيبه. (كان الرئيس السابق رونالد ريغان يبلغ من العمر 77 عامًا وقت تركه لمنصبه).

ويخطط بايدن للتركيز خلال الفترة المبكرة لإدارته على توحيد البلاد، ومعالجة المشكلات الملحة مثل جائحة كوفيد19، وزيادة الوظائف ذات الأجور الجيدة، والظلم العنصري، وتغير المناخ.

قال بايدن في خطاب الفوز، “دعونا نشكل الأمة التي نعرف أن بمقدورنا تشكيلها. أمة متحدة، أمة قوية صلبة. أمة قد تعافت. ففي الولايات المتحدة الأميركية، سيداتي وسادتي، لم يكن هناك أبدًا، أبدًا، أي شيء حاولنا أن نفعله ولم نتمكن من فعله.”
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أول تعليق من كامالا هاريس على فوز بايدن رسميا بانتخابات الرئاسة

بزوغ تاريخ لأمريكا جديد: كاميلا وجنوب آسيا

عقب رحيل كامالا هاريس.. الشيوخ الأمريكي بلا سيدات ذات بشرة سمراء

في ظروف استثنائية.. تقرير عن مراسم تنصيب بايدن

ترشيحاتنا

شاهد.. أول ظهور لـ جيلي إمجراند GS الجديدة

حضور رسمي وغياب جماهيري.. جدول مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي الـ 46 جو بايدن ونائبته

عائدة من الموت تحكي لحظات خروج روحها من جسدها.. تفاصيل مثيرة

قلة احترام.. مارك فوتا يكشف سر فشل مفاوضات عودته لـ قيادة الإسماعيلي.. فيديو

القاهرة والدوحة توقعان مذكرتي تفاهم لاستئناف العلاقات الدبلوماسية

استيقظت على الخبر.. سيدة تنجب طفلها الثالث وهي نائمة في غيبوبة.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جينيسيس G80 2021 في السعودية بتقنيات جديدة لأول مرة عالميا.. صور

تنافس مرسيدس إس كلاس.. أودي تختبر السيارة الأفخم A8 هورش.. صور

بـ الذهبي اللامع.. رانيا منصور بإطلالة جريئة على إنستجرام