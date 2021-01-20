السفارة الأمريكية بالقاهرة تنشر ملخصا تعريفيا عن رئيس الولايات المتحدة الجديد ونائبته

نشر حساب السفارة الأمريكية بالقاهرة، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ملخص تعريفي حول الرئيس الأمريكي الجديد جوزيف آر بايدن جونيور، والذي يتولى منصبه اليوم الأربعاء بصفته الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.
وقال الحساب إن بايدن هو نائب رئيس سابق، ومشرّع للكونجرس لفترة طويلة، ومعروف بمد جسور التواصل السياسي بين الحزبين الرئيسيين.
كما نشر الحساب ملخصا تعريفيا أيضا عن نائبة الرئيس كامالا هاريس قائلا:" كامالا ديفي هاريس، نائبة رئيس أمريكا القادم! ستحطم العوائق عندما يتم تنصيبها نائبة لرئيس الولايات المتحدة في ٢٠ يناير. ستكون أول امرأة وأول شخص من أصول أفريقية وجامايكا وجنوب آسيوية تشغل هذا المنصب.
وسيصبح بايدن، الذي يبلغ من العمر 78 عامًا، أكبر رئيس يتولى هذا المنصب. كان ترامب في السبعين من عمره عندما تم تنصيبه. (كان الرئيس السابق رونالد ريغان يبلغ من العمر 77 عامًا وقت تركه لمنصبه).
ويخطط بايدن للتركيز خلال الفترة المبكرة لإدارته على توحيد البلاد، ومعالجة المشكلات الملحة مثل جائحة كوفيد19، وزيادة الوظائف ذات الأجور الجيدة، والظلم العنصري، وتغير المناخ.
قال بايدن في خطاب الفوز، “دعونا نشكل الأمة التي نعرف أن بمقدورنا تشكيلها. أمة متحدة، أمة قوية صلبة. أمة قد تعافت. ففي الولايات المتحدة الأميركية، سيداتي وسادتي، لم يكن هناك أبدًا، أبدًا، أي شيء حاولنا أن نفعله ولم نتمكن من فعله.”