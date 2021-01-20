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محافظات

صحة البحيرة: متابعة 873 مصاب كورونا في العزل المنزلي

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:12 م
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إستمرار مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد تحت شعار 100 مليون صحة ، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على صحة وسلامة جميع مرضى فيروس كورونا المستجد من مخاطر مضاعفات المرض وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

أشار الدكتور محمود طلحه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه تم تقديم الخدمة الطبية ، ومتابعة 873 حالة بالمحافظة حتى الآن ، منذ انطلاق فاعليات المبادرة الأسبوع الماضي ، تنوعت مابين زيارات منزلية ومتابعات تليفونية ، للاطمئنان على صحة المرضى ، حيث يتم  خلال الزيارات المنزلية قياس درجة الحرارة وقياس نسبة الأكسجين وجميع العلامات الحيوية، كما يتم متابعة تطورات الحالة الصحية للمرضى دوريًا ، وفى حالة حدوث أى مضاعفات مرضية يتم نقل الحالة إلى المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد لتلقى الرعاية الطبية .

من جانبه أوضح الدكتور ياسر السيسي ، مدير إدارة الرعاية الصحية، إن المبادرة تستهدف متابعة الحالات البسيطة المصابة بكورونا، الذين يخضعون للعزل المنزلى الذى تم تشخيصهم عن طريق المستشفيات، وتسجيلهم على قاعدة بيانات المنظومة الخاصة بتتبع بلاغات فيروس كورونا ، لافتًا أنه يتم المتابعة عن طريق 90 فريق مقسمين إلى 34 فريقًا للمتابعات التليفونية مع المرض ، بالإضافة إلى 36 فريق من الأطباء البشريين من وحدات الرعاية الأساسية لإجراء الزيارات المنزلية ، من خلال 20 عيادة متنقلة مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

ويذكر أن استعرض اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الجهود التي قامت بها مديرية الصحة بالبحيرة خلال شهر ديسمبر الماضي ضمن مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم انتظار المرضى.

جاء ذلك في إطار جهود الإرتقاء والنهوض بمنظومة الرعاية الصحية والعمل على توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالقرى والمراكز والنجوع والقضاء على قوائم الإنتظار تخفيفًا عن كاهل المرضى.

أسفرت عن إجراء 724 عملية جراحية عبارة عن ( 52 جراحة عظام - 51 جراحة مخ و أعصاب - 463 عيون  - 79 جراحة أورام - 15 جراحة أوعيه دموية و القسطرة الطرفية - 59 قسطرة قلبية - 5 قلب مفتوح).

ويذكر أيضا أن أعلن محافظ البحيرة، بدء فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة"، اعتبارًا من شهر سبتمبر الماضي وحتى نهاية ديسمبر الماضي، وتستهدف المبادرة الاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة، ومتابعة الفحص والعلاج للحد من الوفيات.

وقال الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إن المبادرة تقدم الخدمة الطبية من خلال 164 موقعًا بوحدات ومراكز صحة الأسرة، بالإضافة إلى 38 فريقًا متحركًا، و47 موقعًا ثابتًا، بخلاف وحدات ومراكز صحة الأسرة، وتستهدف المبادرة جميع المواطنين من سن 40 عامًا فأكثر، وعددهم مليون و333 ألف و578 نسمة.

وأشار إلى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وصرف العلاج بشكل دوري وعمل قياس سكر عشوائي، وقياس ضغط الدم، وقياس الوزن والطول، وحال اكتشاف زيادة عن المعدلات الطبيعية، يتم إحالة المريض إلى مستشفيات مديرية الصحة لإجراء الفحوصات اللازمة، وتلقي العلاج اللازم من خلال المنظومة الصحية.

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صحة البحيرة: متابعة 873 مصاب كورونا في العزل المنزلي
صحة البحيرة: متابعة 873 مصاب كورونا في العزل المنزلي
صحة البحيرة: متابعة 873 مصاب كورونا في العزل المنزلي
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