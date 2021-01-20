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مرأة

بإطلالة كاجوال.. ريهام أيمن تستعرض رشاقتها على إنستجرام

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:05 م
ريهام ايمن
ريهام ايمن
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نهى هجرس
نشرت الفنانة ريهام أيمن، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة ملفتة وجذابة تبرز جمالها.

وتألقت بها ريهام أيمن، ببنطال كاجوال من الجينز باللون الأزرق الفاتح، ومميز بتفصيلة جذابة، مرتدية معه تي شيرت بسيط باللون الأسود.

كما تركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة جذابة ليتناسب مع ظهورها اللافت.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على الألوان الترابية الناعمة للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البني الذى يبرز جمال ظهورها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الكاجوال الأنيقة مع أسورة لليد.

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