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مرأة

بجاكيت لامع.. ريهام أيمن بإطلالة تخطف الأنظار

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:12 م
ريهام أيمن
ريهام أيمن
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نهى هجرس
شاركت الفنانة ريهام أيمن، متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال تبرز جمالها.

وظهرت بها ياسمين ريهام أيمن ، بجاكيت انيق ولامع باللون الأسود، ومرتديه معه بلوفر جذاب باللون الرمادي الجذاب.

كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها على طريقة الكيرلي الطبيعي التي تبرز جمال ظهورها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر الذى يبرز جمال ظهورها، ووضعت نظارة شمسية باللون البني.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الكاجوال الأنيقة مع سلسلة بسيطة حول الرقبة.

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