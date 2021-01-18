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فن

ريهام أيمن تخطف أنظار متابعيها بصور مع أولادها .. شاهد

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:59 م
صدى البلد
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سيد احمد
شاركت الفنانة ريهام ايمن، جمهورها،  صورتين لها  مع اولادها ، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 


وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالاتى :


ماشاء الله - ربنا يحفظكم - ايه الجمال ده 


وكانت أحدث مشاركات ريهام أيمن الفنية، بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها الفنان شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس. 

يذكر أن ريهام أيمن، تزوجت من شريف رمزي في 15 مايو 2015، واحتفل الفنان شريف رمزي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، بعيد ميلاد زوجته الفنانة ريهام أيمن.  

ونشر شريف رمزي مجموعة من الصور له مع زوجته وعلق عليها قائلا: "‏كل سنة وإنتي طيبة يا حبيبة قلب روح عمر عقل حياة أحلام قلب كيان مشاعر وجدان حياة قلبي بجد كل سنة وإنتي في حضني ومنورة حياتي بحبك قد كل حاجة في الدنيا ربنا يخليكي ليا ولولادك بالمرة".  

وشاركت ريهام أيمن في مسلسل "حكايات بنات" الجزء الأول ﺇﺧﺮاﺝ طارق يخلف، مخرج منفذ حسين شوكت، ﺗﺄﻟﻴﻒ باهر دويدار، بطولة صبا مبارك، رجاء الجداوي، مها أبو عوف، ريهام أيمن، حورية فرغلي، دينا الشربيني.

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