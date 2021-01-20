اقتصاد الإمارات.. أسواق المال تواصل صعودها وترفع مكاسبها إلى 63 مليار درهم في 3 جلسات

عززت أسواق المال الإماراتية من مسيرة صعودها لليوم الثالث على التوالي وذلك رغم عمليات جني الأرباح الطبيعية التي تعرضت لها مع بداية الجلسة والتي نجحت باستيعابها وأغلقت مؤشراتها على المربع الأخضر في نهاية التعاملات.





وحققت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة مكاسب بقيمة 11 مليار درهم ما رفع من إجمالي ربحيتها في 3 جلسات إلى نحو 63 مليار درهم وذلك وفقا لما يظهره الرصد الخاص بحركة التعاملات.





وواصلت المحافظ الأجنبية والمحلية ضخ المزيد من السيولة في الأسواق الأمر الذي انعكس إيجابيا على أسعار شريحة كبيرة من الأسهم القيادية التي حققت ارتفاعات قوية وبلغت قيمة سيولة التداولات في نهاية الجلسة 1.28 مليار درهم .





وشارف المؤشر العام لسوق دبي المالي على اختراق حاجز 2800 نقطة بعدما ارتفع بنسبة 1.41% بالغا 2792 نقطة ، من جانبه فقد أغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية عند 5676 نقطة بزيادة نسبتها 0.25% مقارنة مع الجلسة السابقة .





واستمر سهم إعمار العقارية المرتفع الى 4.17 درهم بقيادة النشاط لليوم الثالث على التوالي ولحق به سهم اعمار للتطوير الذي صعد الى مستوى 3.15 درهم بالإضافة الى سهم اعمار مولز 1.96 درهم .كما ارتفع سهم السوق الى 1.26 درهم وبنك الإمارات دبي الوطني المغلق عند 11.95 درهم .





وفي سوق ابوظبي للأوراق المالية فقد ارتفع سهم الدار بقوة بالغا مستوى 3.60 درهم وسط تداولات تجاوزت قيمتها 200 مليون درهم ،كما صعد سهم أبوظبي للطاقة الى 1.52 درهم وبنك أبوظبي الأول 15.06 درهم .