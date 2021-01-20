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ثقافة

على النيل.. حواس يشرح لناعومي كامبل تفاصيل كشف سقارة الجديد.. صور

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:26 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
التقت عارضة الأزياء ناعومى كامبل البريطانية من أصل أفريقى  بالدكتور زاهى حواس عالم الآثار المصرى بأحد الفنادق الكبرى على نيل القاهرة واستمعت منه لمدة ساعتين عن كشفه الاثرى الجديد الممثل في المعبد الجنائزي لزوجة الملك تيتى بمنطقة سقارة الأثرية والتي تدعي نيت.
 

وقال حواس إن عارضة الأزياء الشهيرة ناعومى كامبل وصلت إلى مصر خصيصا لحبها للحضارة المصرية الفرعونية وهى أول من حضروا الى مصر لمعرفة أول أكتشاف أثرى فى 2021

حضر اللقاء الصحفى النيجيرى أندوكا الشهير فى أفريقيا والخبير السياحى عمرو بدر. 

 وتعمل البعثة بمنطقة سقارة الأثرية بالتعاون بين مركز زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية ووزارة السياحة والآثار. 
على النيل.. حواس يشرح لناعومي كامبل تفاصيل كشف سقارة الجديد.. صور
على النيل.. حواس يشرح لناعومي كامبل تفاصيل كشف سقارة الجديد.. صور
على النيل.. حواس يشرح لناعومي كامبل تفاصيل كشف سقارة الجديد.. صور
على النيل.. حواس يشرح لناعومي كامبل تفاصيل كشف سقارة الجديد.. صور
على النيل.. حواس يشرح لناعومي كامبل تفاصيل كشف سقارة الجديد.. صور
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