انطلاق المرحلة الثانية لمشروع الورشة المجانية "ابدأ حلمك" بثقافة أسوان

يشهد فرع ثقافة أسوان إنطلاق تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الورشة المجانية " أبدأ حلمك " بمحافظة أسوان حيث تم طرح استمارات الإشتراك بالمواقع التابعة لفرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد سيد وتحت رعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض.
ويهدف هذا المشروع إلى إستثمار طاقات الشباب في المجال المسرحي باعتباره أحد أساليب الارتقاء بالوعي وتطوير المجتمع، وذلك عبر شبكة الإنترنت طوال شهر يناير وحتى منتصف فبراير المقبل.
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كانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، أعلنت عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الورشة المجانية "ابدأ حلمك" بالمحافظات والتي تنطلق فى خمس محافظات هى بني سويف، كفر الشيخ، بور سعيد، الجيزة، أسوان.
يذكر أن ورشة " أبدأ حلمك" تعتبر أحد المشروعات التي تنفذها وزارة الثقافة بالمحافظات لاكتشاف ودعم ورعاية المواهب الفنية الشابة، و تهدف إلى استثمار طاقات الشباب بمختلف أقاليم مصر لإثراء المجال المسرحي، بإعتباره أحد أساليب الارتقاء بالوعي وتطوير المجتمع، وفرصة حقيقية لكل الشباب الموهوبين في المجالات المختلفة .
ومن أبرز هذه المجالات التمثيل ، الإخراج، التأليف، الرقص، الغناء، الرسم، الديكور ، والإنتاج وذلك بهدف إكتشاف ودعم المواهب في المجال المسرحى بإستخدام أساليب التدريب العلمية المتخصصة لإعداد ممثل شامل واعتماد الخريجين كفرقة مسرحية من خلال الورش التدريبية، إلى جانب تحقيق طموحات الكثير من شباب الموهوبين على مستوى الجمهورية وتساهم في خلق أجيال جديدة من المسرحيين يملكون القدرة على إعادة الازدهار للمسرح المصرى .
وتقام إختبارات القبول بتدريبات المرحلة الثانية من ورشة " أبدأ حلمك" عقب إنتهاء فتره التقديم حيث يستمر إعداد المتدربين لمدة ٦ شهور إعتبارًا من شهر مارس وحتى شهر أغسطس على أن تكون مشاريع تخرج الدفعات الجديدة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.
كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أعلن عن إعادة إستثمار المحجر البيطري خلف ميناء السد العالى شرق الدولى بعد توقفه لمدة 26 عام حيث قامت وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى بترسية المحجر عاى إحدى الشركات المتخصصة من خلال مزاد علنى حيث يأتي ذلك في إطار جهود المحافظة لدفع عجلة الإستثمار وتوفير اللحوم البلدية للمواطن الأسواني.
ويهدف هذا المشروع إلى إستثمار طاقات الشباب في المجال المسرحي باعتباره أحد أساليب الارتقاء بالوعي وتطوير المجتمع، وذلك عبر شبكة الإنترنت طوال شهر يناير وحتى منتصف فبراير المقبل.
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محافظ أسوان: استثمار محجر السد العالى البيطرى بعد توقفه لمدة 26 عاما
كانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، أعلنت عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الورشة المجانية "ابدأ حلمك" بالمحافظات والتي تنطلق فى خمس محافظات هى بني سويف، كفر الشيخ، بور سعيد، الجيزة، أسوان.
يذكر أن ورشة " أبدأ حلمك" تعتبر أحد المشروعات التي تنفذها وزارة الثقافة بالمحافظات لاكتشاف ودعم ورعاية المواهب الفنية الشابة، و تهدف إلى استثمار طاقات الشباب بمختلف أقاليم مصر لإثراء المجال المسرحي، بإعتباره أحد أساليب الارتقاء بالوعي وتطوير المجتمع، وفرصة حقيقية لكل الشباب الموهوبين في المجالات المختلفة .
ومن أبرز هذه المجالات التمثيل ، الإخراج، التأليف، الرقص، الغناء، الرسم، الديكور ، والإنتاج وذلك بهدف إكتشاف ودعم المواهب في المجال المسرحى بإستخدام أساليب التدريب العلمية المتخصصة لإعداد ممثل شامل واعتماد الخريجين كفرقة مسرحية من خلال الورش التدريبية، إلى جانب تحقيق طموحات الكثير من شباب الموهوبين على مستوى الجمهورية وتساهم في خلق أجيال جديدة من المسرحيين يملكون القدرة على إعادة الازدهار للمسرح المصرى .
وتقام إختبارات القبول بتدريبات المرحلة الثانية من ورشة " أبدأ حلمك" عقب إنتهاء فتره التقديم حيث يستمر إعداد المتدربين لمدة ٦ شهور إعتبارًا من شهر مارس وحتى شهر أغسطس على أن تكون مشاريع تخرج الدفعات الجديدة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.
كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أعلن عن إعادة إستثمار المحجر البيطري خلف ميناء السد العالى شرق الدولى بعد توقفه لمدة 26 عام حيث قامت وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى بترسية المحجر عاى إحدى الشركات المتخصصة من خلال مزاد علنى حيث يأتي ذلك في إطار جهود المحافظة لدفع عجلة الإستثمار وتوفير اللحوم البلدية للمواطن الأسواني.