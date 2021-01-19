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تعليم

الرابع على الجمهورية في ألعاب القوى .. تعليم أسوان يقدم التهنئة لطالب الإعدادية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:02 م
شهادة التقدير
شهادة التقدير
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شاذلي عبد الفتاح
تقدم الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأجمل وأرق التهانى القلبية للطالب أمير رحاب عبد المحسن طاهر رزق بمدرسة السلام أكاديمى الخاصة (المرحلة الإعدادية) التابعة لإدارة أسوان التعليمية لحصوله على المركز الرابع على مستوى الجمهورية في بطولة ألعاب القوى (عدو 100 متر) .

كما قدم وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان خالص التهنئة كذلك لمدربين الطالب والمشرفين عليه وإدارة المدرسة ، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع أبنائه المشاركين فى تصفيات الجمهورية بمختلف المسابقات والأنشطة.

هذا وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن عجلة البناء والعمران والخدمات تمتد حركتها لجميع نجوع وقرى ومدن المحافظة ، بجانب المناطق النائية والبعيدة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية سواء من خلال المشروعات الحكومية أو شركاء التنمية من مؤسسات المجتمع المدنى والبنوك الوطنية .

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وأشاد اللواء أشرف عطية بالدور الوطنى والمجتمعى لمؤسسة مصر الخير والبنك الأهلى في القيام بالعديد من المشروعات في مختلف قطاعات البنية التحتية والخدمية ولاسيما مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بقرى أبو الريش بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه ، علاوة على دعم الأسر الأكثر إحتياجًا والعمالة الغير منتظمة لتحسين مستوى المعيشة وخاصة فى ظل الظروف الإستثنائية والتداعيات الناتجة من جائحة فيروس كورونا المستجد .

جاء ذلك في إطار سلسلة الإفتتاحات للعديد من المشروعات بمناسبة العيد القومى للمحافظة حيث كلف اللواء أشرف عطية الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ  بمرافقة نرمين شهاب الدين رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري ، والدكتور علي فتحي رئيس قطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة مصر الخير لإفتتاح ووضع حجر الأساس لـ 3 مدارس ومركز شباب  بقرى أبو الريش من إجمالى 9 مدارس مجتمعية على مستوى المحافظة .

وقد تم أفتتاح مشروع تطوير مدرسة الشهيد رضاوى حسين الأبتدائية والتى تخدم 431 طالب وطالبة ، وأيضًا أفتتاح مشروع تطوير مدرسة 23 يوليو الإبتدائية والتى تخدم 176 طالب وطالبة ، بالإضافة إلى أفتتاح تطوير مركز شباب أبو الريش قبلى بعد إعادة تأهيله وذلك بتكلفة إجمالية لهذه المشروعات وصلت إلى 9 مليون جنيه بتمويل من البنك الأهلى ، فضلًا عن وضع حجر أساس مدرسة مجمع أبو الريش للتعليم الأساسى والتى تضم 33 فصل دراسى وبتكلفة 18 مليون جنيه .
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