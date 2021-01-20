الثور أبرزها .. 6 أبراج فلكية تثبت حبها بالأفعال لا الكلام

وقالت «دينا» عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك» إن هذه الأبراج على الترتيب هي: « الثور، الميزان، الحوت، الجدي، القوس، الدلو».

وأوضحت

، الكاتبة المتخصصة في علم الأبراج ترتيب الأبراج الفلكية الاثني عشر حسب درجة العناد بدءًا من الحمل حتى الحوت.





ونبهت «دينا» أن الأبراج الفلكية من الأكثر إلى الأقل عنادًا على الترتيب هي أبراج: « الثور، العقرب، الأسد، الجدي، الحمل».





وتابعت المتخصصة في علم الأبراج أنه يلي هذه الأبراج على الترتيب: «الميزان، السرطان، الدلو، العذراء، القوس، الجوزاء، الحوت».