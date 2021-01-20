الثور أبرزها .. 6 أبراج فلكية تثبت حبها بالأفعال لا الكلام

كشفت دينا بدر
، الكاتبة المتخصصة في علم الأبراج عن 6 أبراج فلكية تثبت حبها بالأفعال لا الكلام من الأبراج الاثني عشر بدءًا من الحمل حتى الحوت.
وقالت «دينا» عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك» إن هذه الأبراج على الترتيب هي: « الثور، الميزان، الحوت، الجدي، القوس، الدلو».
وأوضحت دينا بدر، الكاتبة المتخصصة في علم الأبراج ترتيب الأبراج الفلكية الاثني عشر حسب درجة العناد بدءًا من الحمل حتى الحوت.
ونبهت «دينا» أن الأبراج الفلكية
من الأكثر إلى الأقل عنادًا على الترتيب هي أبراج: « الثور، العقرب، الأسد، الجدي، الحمل».
وتابعت المتخصصة في علم الأبراج أنه يلي هذه الأبراج على الترتيب: «الميزان، السرطان، الدلو، العذراء، القوس، الجوزاء، الحوت».
كما كشفت دينا بدر عن ترتيب الأبراج وفقًا لدرجة عفويتهم من الأكثر إلى الأقل حسب صفاتهم الشخصية المتعارف عليها.
وأفادت عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك» إن أكثر الأبراج عفوية أصحاب برج القوس
، يليه على الترتيب أبراج: «الجوزاء، الميزان، الجدي، الدلو».
وبينت أنه يأتي في الترتيب الخامس عفويًا أصحاب برج الجدي
، يليه على الترتيب أبراج« الثور، الحوت، الأسد، العذراء، الحمل، السرطان، العقرب».