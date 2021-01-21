طريقة عمل الكريم كراميل.. خطوة بخطوة

يعد الكريم كراميل من الحلويات التي يفضلها الكثيرين، ويحرصون على تناولها خلال اليوم للحصول على الطاقة التي يحتاجها الجسم، والتمتع بمذاقه اللذيذ.
وإليكم طريقة عمل الكريم كراميل للشيف غادة جميل
مقادير كريم كراميل بيتي
2 كوب حليب سائل
5 بيض
6 ملعقة كبيرة سكر
ثلاثة أرباع كوب سكر للكراميل
1 لتر ماء
ربع ملعقة كبيرة فانيليا
طريقة تحضير كريم كراميل بيتي
* يوضع السكر المخصص للكراميل في قدر على نار هادئة حتى يذوب السكر ويتحول إلى اللون العسلي، يوضع الكراميل في القوالب ويترك حتى يبرد.
* يخفق الحليب والسكر والبيض والفانيليا في الخلاط معا حتى تمتزج جميع المكونات.
* يصب الخليط في القوالب التي سُكب فيها الكراميل.
* نضع القوالب في حمام مائي وتترك في الفرن حتى تمام الطهي.
* توضع القوالب تحت الشوايه حتى تاخذ لونا ذهبيا
* ثُم تُنقل الى الثلاجة، تقدم باردة.