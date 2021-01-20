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بوش وكلينتون وأوباما يشاركون في حفل تنصيب بايدن.. فيديو

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:32 م
حفل تنصيب بايدن
حفل تنصيب بايدن
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محمود محسن
شارك عدد من رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية السابقين على رأسهم بيل كلينتون وجورج بوش وباراك أوباما في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية حفل تنصيب جو بايدن، ليصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة، وتبدأ مراسم التنصيب الساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت المحلي مع أداء بايدن ونائبته كامالا هاريس القسم بحلول الظهيرة.

ويعد چو بايدن سياسيا ديمقراطيا مخضرما، له حضوره في السياسة الأمريكية منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث تقلد مناصب كبرى في وقت سابق.

وعمل چو بايدن كنائبٍ للرئيس الأمريكي باراك أوباما، بعد أن أنهى مسيرته الطويلة في مجلس الشيوخ كسيناتور، كما أنه عضو في الحزب الديمقراطي الأمريكي.
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