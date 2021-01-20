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أخبار العالم

لحظة أداء كامالا هاريس اليمين الدستورية نائبا للرئيس الأمريكي بايدن ..فيديو

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:56 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أدت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدين اليمين الدستورية أمام الكونجرس.

بذلك تدخل هاريس التاريخ كأول امرأة من أصول غير بيضاء تشغل هذا المنصب.

وأدت هاريس اليمين الدستورية أمام قاضية المحكمة العليا "سونيا سوتومايور" ، وهي أول قاضية من أصل إسباني في تاريخ المحكمة.

ورشحت سوتومايور للمحكمة العليا من قبل الرئيس السابق باراك أوباما في عام 2009، وهي تشبه "هاريس"، حيث كسرت سوتومايور الحواجز طوال حياتها المهنية.

وتعد سوتومايور ثالث قاضية في تاريخ المحكمة العليا بالولايات المتحدة ، وكانت أول امرأة من أصل إسباني يتم تعيينها في المحكمة الفيدرالية في نيويورك.

وكرمت هاريس سوتومايور في عام 2019 خلال شهر التراث الإسباني بتغريدة على تويتر، مدحت فيها اجتهادها واقبالها على تحدي الصعاب.
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