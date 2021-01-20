لها 7 اختصاصات.. وزير الأوقاف يعلن تشكيل لجنة الإعجاز الرباني في الكون

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأربعاء، القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2021م بشأن تشكيل لجنة الإعجاز الرباني في الكون.





يأتي ذلك إيمانًا من وزارة الأوقاف بتكامل العلوم في بناء الشخصية، وحرصًا منها على نشر الثقافة العلمية، ولا سيما ما يتصل منها ببيان مظاهر قدرة الخالق (عز وجل) في الكون وفي جسم الإنسان، من منطلق قوله تعالى: «سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ».





ويناط بهذه اللجنة الآتي:





-عقد الدورات المتخصصة للأئمة والواعظات في مجال الإعجاز الرباني في الكون.

-عقد الندوات العلمية والثقافية العامة، سواء عبر وسائل الإعلام، أم بالجامعات، ومراكز الشباب، ومراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف، وغيرها من الجهات المعنية بالثقافة وبناء الوعي.

-إصدار الكتيبات والمطويات التثقيفية ، بما يبرز مظاهر قدرة الخالق (عز وجل) في الكون.

-الإعداد لبرنامج تلفزيوني يجمع ميزات البرامج المعروفة في هذا المجال ، مثل: برنامج “العلم والإيمان” ، وبرنامج "عالم البحار" ، وبرنامج "عالم الحيوان"، وغيرها من البرامج ذات الصلة عربية أم أجنبية.





وتضم كلًا من:





أ.د/ محمود أحمد شوقي المتيني رئيس جامعة عين شمس

أ.د/ محمود محمد عبد اللطيف صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي- التكنولوجيا النباتية والحيوانية.

أ.د/ حسين عبد الظاهر أبو الغيط عميد كلية الطب (بنين) جامعة الأزهر.

أ.د/ حسام الدين أحمد حسنين موافي أستاذ الأمراض الباطنة- كلية الطب- جامعة القاهرة .

أ.د/ محمد شريف الهواري أستاذ الأمراض الباطنة- كلية الطب- جامعة القاهرة .

د/ مها محمد فريد عقل عميدة كلية طب بنات الأزهر – (سابقًا).

أ.د/ زهية كامل مصطفى فهمي أستاذ علم الحشرات- كلية العلوم- جامعة عين شمس.

أ.د/ حافظ شمس الدين عبد الوهاب أستاذ الجيولوجيا- كلية العلوم- جامعة عين شمس.

أ.د/ كريمة عبدالخالق حامد أستاذ علم النبات – كلية العلوم – جامعة عين شمس.

أ.د/ عادل محمد محمود البسيوني أستاذ علم الحشرات – كلية الزراعة – جامعة عين شمس.

أ.د/ عبدالعزيز سعد شتا أستاذ علم الأراضي والمياه – كلية الزراعة – جامعة عين شمس.

أ.د/ محمد فتحي عثمان أستاذ علم الأسماك – كلية الزراعة – جامعة عين شمس.

أ.د/ شوقي محمود سليم أستاذ علم الكائنات الدقيقة – كلية الزراعة – جامعة عين شمس.

أ.د/ دسوقي أحمد محمد عبدالحليم أستاذ الهندسة الوراثية وتكنولوجيا الحيوية – معهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية – جامعة عين شمس.



