ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ضاحي خلفان: خطاب التنصيب لـ بايدن فاتر إلى حد كبير

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:36 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
كتب الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بـ دبي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عدة تغريدات عبر فيها عن آرائه تجاه خطاب جو بايدن خلال حفل تنصيبه.

وقال "خطاب التنصيب لـ بايدن فاتر إلى حد كبير".

وأضاف "بايدن أشار إلى فقدان أمريكا لمكانتها، ولم يقل ما الذي سيتخذه لاستعادة هذه المكانة".

وعلق "بايدن يعترف في خطاب التنصيب أن امريكا فقدت مكانتها".

فيما غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم البيت الأبيض للمرة الأخيرة، بدون حضور الحفل.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية حفل تنصيب جو بايدن، ليصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة، وتبدأ مراسم التنصيب الساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت المحلي مع أداء بايدن ونائبته كامالا هاريس القسم بحلول الظهيرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قبل تنصيبه بساعات .. من هو چو بايدن رئيس أمريكا الجديد؟

استعدادات مراسم تنصيب بايدن رئيسا لأمريكا| شاهد

بث مباشر.. استعدادات مراسم تنصيب بايدن رئيسا لأمريكا

عاجل.. بايدن يغادر إلى البيت الأبيض بعد انتهاء القداس

عاجل.. وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن لبدء مراسم التنصيب

بدء مراسم تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية

ترشيحاتنا

المهددون بالإصابة بهشاشة العظام .. احترس قد تكون منهم

خطوبة في الدقيقة 90.. من هو عريس ابنة ترامب بعد الإعلان في البيت الأبيض؟

وزير التعليم يوزع 500 فلاشة على النواب.. تفاصيل

بعد مفاجأة جثمان عبد الحليم حافظ.. متى تتوقف جثث الموتى عن التحلل؟

مونديال اليد.. مصر تهزم الاتحاد الروسي 28-23

كانت فرصته الأخيرة.. موسيماني: سيرينو ندم على فشل انتقاله للأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة: جمال شعبان يحذر من 8 علامات يرسلها الجسم قبل الإصابة بأزمة قلبية.. هنا الزاهد في أحدث ظهور

بعد أزمتها مع الشرنوبى.. إطلالات مثيرة لـ سارة الطباخ تكشف عن أنوثتها

بشعر كيرلي.. نور اللبنانية بإطلالة تكشف جمالها على إنستجرام