ضاحي خلفان: خطاب التنصيب لـ بايدن فاتر إلى حد كبير

كتب الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بـ دبي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر"، عدة تغريدات عبر فيها عن آرائه تجاه خطاب جو بايدن خلال حفل تنصيبه.





وقال "خطاب التنصيب لـ بايدن فاتر إلى حد كبير".



وأضاف "بايدن أشار إلى فقدان أمريكا لمكانتها، ولم يقل ما الذي سيتخذه لاستعادة هذه المكانة".





وعلق "بايدن يعترف في خطاب التنصيب أن امريكا فقدت مكانتها".





فيما غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم البيت الأبيض للمرة الأخيرة، بدون حضور الحفل.





وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية حفل تنصيب جو بايدن، ليصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة، وتبدأ مراسم التنصيب الساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت المحلي مع أداء بايدن ونائبته كامالا هاريس القسم بحلول الظهيرة.



