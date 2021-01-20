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تاريخ طويل في العمل السياسي.. محطات مؤثرة في حياة الرئيس الأمريكي جو بايدن

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:46 م
جو بايدن
جو بايدن
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ندى عبد العزيز
انتهت مراسم حفل تنصيب الرئيس الأمريكي "جو بايدن" اليوم أمام الكونجرس بعد معركة انتخابية أثارت الجدل فى أمريكا والعالم بعد أن رفض دونالد ترامب نتائج الانتخابات وتقديمه لعدد من الطعون القانونية فيها.

ويعرف جو بايدن بأنه سياسي ديمقراطي مخضرم، له حضور قوى فى السياسة الأمريكية منذ السبعينيات فى القرن الماضي، وفقًا لتقرير قناة العربية.

وُلد بايدن في سكرانتون بولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية فى 20 - نوفمبر - 1942، و تخرج عام 1961 من أكاديمية أريشمير  وحصل على شهادةٍ جامعيةٍ مضاعفةٍ في التاريخ وعلم السياسة من جامعة نيوارك، ثم التحق بجامعة سيراكوس للقانون.

عمل جو بايدن محاميا متدربا في ويلمنجتون، ديلاوير، ثم انتُخب ليكون قنصل مجلس مقاطعة نيو كاسل من 1970 وحتى 1972، وتسلم مكتبه ولقبه كسيناتور عام 1973 حيث كان في التاسعة والعشرين من عمره، وبالتالي كان سادس أصغر سيناتور في تاريخ الولايات المتحدة.

وأضاف التقرير أنه فى عام ٢٠٠٨ استقال الرئيس جو بايدن من عمله كسيناتور بعد خطاب ختم فيه مسيرته كسيناتور التى دامت عقود بعد أن اختاره الرئيس الأمريكي باراك أوباما نائبا له.

لم تكن هذه المرة الأولى التي يترشح فيها "بايدن "إلي الرئاسة الأمريكية فترشح عن الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة عام 1988 لأول مرة، ثم ترشح مرة أخرى عام 2008، إلا أنه فشل في المرتين، وفي يناير 2017 أعلن نيته خوض السباق الثالث عام 2020.

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