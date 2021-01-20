أحمد موسى: استقبال الدفعة الثانية من لقاح فيروس كورونا خلال أيام

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه خلال الأيام المقبلة سيتم استقبال الدفعة الثانية من لقاح فيروس كورونا "سينو فارم"، والمقدرة بـ 100 ألف جرعة.





وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أنه بداية من الأسبوع المقبل سيتم البدء فى تطعيم الأطقم الطبية، موضحًا أن كل شخص سيحصل على جرعتين.





ولفت أحمد موسى، إلى أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بتوفير اللقاحات للمصريين لمواجهة كورونا، وأن هناك مساهمات كبير من الشركات ورجال الأعمال لتوفير اللقاحات للفئات غير القادرة عن طريق صندوق تحيا مصر.



