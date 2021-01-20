ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى: استقبال الدفعة الثانية من لقاح فيروس كورونا خلال أيام

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:08 م
الإعلامى أحمد موسى
الإعلامى أحمد موسى
Advertisements
البهي عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه خلال الأيام المقبلة سيتم استقبال الدفعة الثانية من لقاح فيروس كورونا "سينو فارم"، والمقدرة بـ 100 ألف جرعة. 

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أنه بداية من الأسبوع المقبل سيتم البدء فى تطعيم الأطقم الطبية، موضحًا أن كل شخص سيحصل على جرعتين. 

ولفت أحمد موسى، إلى أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بتوفير اللقاحات للمصريين لمواجهة كورونا، وأن هناك مساهمات كبير من الشركات ورجال الأعمال لتوفير اللقاحات للفئات غير القادرة عن طريق صندوق تحيا مصر. 

وأشار أحمد موسى، إلى أن صندوق تحيا مصر يتكفل بتوفير لقاح كورونا للفئات المستحقة وأوضح أن الفترة المقبلة سيتم البدء بالأطقم الطبية " الأطباء والتمريض".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بالرقم القومي.. مصادر بالصحة: موقع إلكتروني لتسجيل الحصول على لقاح فيروس كورونا

الوقاية 100%.. الصحة: لقاح كورونا يؤخذ بالكتف على جرعتين خلال 21 يوما.. موقع إلكتروني للتسجيل.. ستقدم بالمجان

أحمد موسى يفحم قنوات الإخوان: أردوغان جايب 50 مليون جرعة من لقاح الصين

أحمد موسى: مطلوب خطة واضحة لتوزيع لقاح كورونا.. فيديو

لجنة مكافحة كورونا: بدء تطعيم المصريين باللقاح الصينى خلال الأسبوعين المقبلين

خلال أيام.. أحمد موسى: الدواء المصرية تسجل رسميا لقاح سينو فارم لعلاج فيروس كورونا

ترشيحاتنا

أحمد موسى يوجه رسالة لـ الأحزاب المعارضة ..فيديو

الخميس 28 يناير إجازة رسمية بمناسبة ثورة يناير وعيد الشرطة

أهالى أوسيم للمسئولين: ظلام دامس ورعب يسيطران على منطقة المقابر

بعد إنقاذ حياة حماها .. أول تصريح من هالة صدقي

بـ الأرقام.. «صدى البلد» ينشر التفاصيل الكاملة لعقد الأهلي مع جيرالدو

محمد أبو جبل يثير غضب جماهير الزمالك على السوشيال ميديا.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف كيف يقضي فيروس كورونا على حاسة الشم

كل المفروض مرفوض.. قصة سيارة شاركت الكينج هذا العمل الفني | صور

أفضل زيت لـ نمو اللحية