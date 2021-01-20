جنايات المنيا تقضي بإعدام عاطل لاتهامه بقتل ربة منزل

قضت محكمة جنايات المنيا ، برئاسة المستشار سليمان الشاهد ، بالإعدام شنقا لعاطل لإتهامه بقتل ربة منزل، والشروع في قتل 2 آخرين، بسبب خلافات مالية بمدينة مغاغة.





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فقد أحالت هيئة المحكمة أوراق القضية لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه شنقا، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.





كانت المحكمة برئاسة المستشار أبوألوفا عيسي، المحامي العام الأول لنيابيات شمال المنيا، قد أحال المتهم للمحاكمة الجنائية في يوم 13 ديسمبر 2019، قتل المجني عليها، وشرع في قتل اثنين آخرين، مستخدما سلاح ابيض «مطواة قرن غزال»، بسبب خلافات مالية بينهم ، وقد عقدت المحكمة عدة جلسات للمحاكمة، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.



