حسين هريدي: هناك ميزة لـ بايدن لم تكن موجودة في الرؤساء السابقين لأمريكا.. فيديو

أكد السفير حسين هريدى مساعد وزير الخارجية الأسبق أن الرئيس الأمريكي بايدن عمل لمدة 15 سنة في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي مؤكدا أنه لم يكن هناك رئيس امريكي على مدار التاريخ يجمع بين الخبرة الداخلية والخارجية مثل بايدن.





وأضاف هريدي خلال لقاء له لبرنامج من مصر عبر فضائية سي بي سي أن بايدن عمل لمدة 8 سنوات نائبا لأوباما مشيرا إلى أن الكلمة التي ألقاها بايدن اليوم تمت في مرحلة حرجة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.





وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق أن ترامب اتخذ قرارات ومواقف عمقت في العديد من الأزمات إضافة الى جائحة كورونا التي عمقت من ازمات الصحة العامة وإرتفاع الوفيات الكبيرة نتيجة تلك الجائحة.



