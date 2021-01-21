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رياضة

الدحيل: قمنا بضم صفقتين من أجل مونديال الأندية.. ومواجهة بطل أفريقيا صعبة

الخميس 21/يناير/2021 - 03:01 ص
الدحيل
الدحيل
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محمد رشاد
تحدث عدنان العلي المدير التنفيذي لنادي الدحيل القطري، والذي سيواجه النادي الأهلي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2021 لكرة القدم بقطر، عن قرعة المونديال.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أجرى قرعة كأس العالم للأندية في العاصمة السويسرية زيورخ، والتي أسفرت عن مواجهة الأهلي والدحيل بالدور الأول، على أن يصطدم الفائز منهما ببطل دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ في نصف النهائي.

وقال عدنان في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الدحيل: "القرعة جاءت متكافئة والمباراة مع الأهلي بطل إفريقيا ستكون صعبة".

وأضاف: "لكن استعدادنا لهذه البطولة سيكون مختلفًا عن الاستعداد للبطولات المحلية، ولدينا مباراة سنخوضها في بطولة كأس سمو الأمير أمام الأهلي القطري، وهذه المباراة ستدخل ضمن استعداداتنا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية".

وتابع العلي: "قمنا بضم عدد من اللاعبين لتقوية الصفوف، ومن بينهم المحترفين علي كريمي وميشيل أولونجا وهما إضافة مهمة للفريق الذي يستعد لتمثيل الدولة في هذه البطولة".

وواصل: "بعد انسحاب الفريق النيوزلندي ووصولنا للمرحلة الثانية من البطولة قررنا دخول الفريق في معسكر مغلق من يوم 10 فبراير وهي فترة جيدة لتهيئة اللاعبين قبل مواجهة الأهلي في 4 فبراير، ونثق في قدرة الجهاز الفني على تحضير اللاعبين فنيًا وبدنيًا لهذه المواجهة".

وأردف: "نحن الفريق المستضيف للبطولة ونتمنى الظهور فيها بالشكل المشرف ونحقق نتيجة إيجابية، وإذا نجحنا في تخطي الأهلي المصري ستكون أمامنا مواجهة مع فريق بايرن ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا، وهي مواجهة صعبة بكل تأكيد، لكن نعتمد على قدرات لاعبينا وإمكانياتهم الفنية للظهور بالشكل الذي يعبر عن تطور الكرة القطرية".

واختتم: "نادي السد استضاف النسخة الماضية من البطولة، وهذه ستكون النسخة الأخيرة التي تستضيفها قطر، وبالتأكيد نتمنى أن تكون مشاركتنا إيجابية فيها وأن نحقق أهدافنا ونظهر بالشكل المطلوب".
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