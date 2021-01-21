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أخبار العالم

رقص تمثال الحرية.. فيديو ساخر لمغادرة ترامب للبيت الأبيض

الخميس 21/يناير/2021 - 02:29 ص
ترامب يغادر منصبه
ترامب يغادر منصبه
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شريف سيد
نشر المذيع الكوميدي الأمريكي، جيمي كيميل، اليوم الخميس، شريط فيديو لإحتفال جميع النصب التذكارية بمغادرة دونالد ترامب للبيت الأبيض. 

وظهر في شريط الفيديو الكوميدي، تمثال الحرية والنصب التذكاري وغيره من التماثيل والنصب التذكارية في حالة فرحة عارمة بمغادرة دونالد ترامب للبيت الأبيض. 

بينما ظهرت اللوحات والصور التذكارية في البيت الأبيض في حالة فرحة عارمة بهذا الأمر. 

وسلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أمس الأربعاء، الضوء على خطاب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الذي ألقاه في قاعدة أندروز الجوية عقب مغادرته البيت الأبيض.

وقالت الصحيفة، إن الخطاب جعل أبناءه يجهشون بالبكاء، فيما كانت تحاول ابنته الكبرى، إيفانكا ترامب، التماسك حتى بكت هي الأخرى.

ووقفت إيفانكا برفقة زوجها، جاريد كوشنر، وأطفالها وأشقائها، إيريك، ودونالد جونيور، وتيفاني، الذين كانوا يحاولون الحفاظ على تماسكهم خلال وداعهم العاطفي لوالدهم.

وأكدت إيفانكا في وقت سابق، أنها ستغادر هي وأسرتها العاصمة واشنطن وأعربت خلال التغريدة عن امتنانها وسعادتها طوال فترة عملها كمستشارة للرئيس.

وتمنت إيفانكا للرئيس الجديد جو بايدن وزوجته جيل بايدن والنائبة كامالا هاريس بأن يحظوا بالقوة والحكمة والشجاعة وتوجهت بالتحية لكل المسؤولين والضباط والقضاة الذين يسخرون حياتهم لخدمة الشعب الأمريكي.
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