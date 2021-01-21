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أخبار العالم

رسالة جديدة من الأمم المتحدة إلى جو بايدن

الخميس 21/يناير/2021 - 05:43 ص
أمين عام الأمم المتحدة
أمين عام الأمم المتحدة
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قسم الخارجي
رحب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، بقرار الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، بشأن الهجرة واللاجئين. 

فيما أكد على ترحيب المنظمة بعودة الولايات المتحدة إلى منظمة الصحة العالمية، عقب الانسحاب منها من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب. 

وقال جوتيريس إن عودة الولايات المتحدة إلى منظمة الصحة العالمية أمر بالغ الأهمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وأكد على دعم الولايات المتحدة للجهود المبذولة لضمان وصول اللقاحات إلى جميع بلدان العالم. 

وغرد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، منذ قليل، قائلًا إن الولايات المتحدة أصبحت رسميًا منضمة ثانية لاتفاقية باريس للمناخ. 

وجاءت تغريدة بايدن تعليقًا على 15 مرسوم رئاسي وقعهم الرئيس الأمريكي بعدما دخل البيت لأول مرة، أبرزهم إلغاء الحظر الذي فرضه سلفه دونالد ترامب على الدول الإسلامية.

ومساء أمس، أدى جوزيف بايدن اليمين الدستورية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

وقال في خطاب بعد أداء القسم، "نحتفل اليوم بانتصار الديمقراطية، علينا رأب الصدع وإحراز مكتسبات...أتعهد أن أكون رئيسا لكل الأمريكيين وأن أعمل لصالح من دعموني ومن لم يفعلوا".

وأضاف بايدن، "تاريخنا لا يعتمد على شخص بعينه، ومستقبل أمريكا يتطلب أكثر من الأقوال، يتطلب الوحدة"، داعيا إلى مواجهة ما وصفه بـ"الإرهاب المحلي والتطرف السياسي" و "إنهاء الحرب غير المتحضرة بين الجمهوريين والديمقراطيين، وبين الليبراليين والمحافظين"
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