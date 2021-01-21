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أخبار البلد

4 قرارات جمهورية بالموافقة على تخصيص مساحات من الأراضى المملوكة للدولة

الخميس 21/يناير/2021 - 08:25 ص
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرر الجمهوري رقم 6 لسنة 2021 بتخصيص قطعتين من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية شرق العوينات محافظة الوادى الجديد لاستخدامهما فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع.

كما أصدر القرار الجمهورى رقم 7 لسنة 2021 بتخصيص مساحتين من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامهما فى إقامة محطتى شبكة معلوماتية لنهر النيل.

وأصد القرار الجمهورى رقم 8 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضى المخصصة للاستصلاح والاستزراع ناحية محافظة المنيا لاستخدامها فى إنشاء مرسى نهرى.

كما أصدر القرار رقم 9 لسنة 2021 بتخصيص قطع من الأراضى المملوكى للدولة ملكية خاصة لاستخدامها فى إقامة محطات محولات كهربائية.

ونشرت  القرارات فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس.
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