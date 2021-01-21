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محمد عزام: الدولة المصرية تهتم بالتحول الرقمى فى كل المجالات.. فيديو

الخميس 21/يناير/2021 - 08:50 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال محمد عزام، استشارى التحول الرقمى، إن التحول الرقمى فى حد ذاته هو رحلة تضم مجموعة خطوات ومحاور منها محور صناعة الإلكترونيات والبينة التحتية التكنولوجية والصحة الرقمية والتعليم باستخدام خدمات التكنولوجيا والحوكمة وغيرها الكثير، ويجب صنع قادة قادرين على استيعاب دور التكنولوجيا.

وأضاف عزام، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تهتم بالتحول الرقمى فى كل المجالات، مؤكدًا أن معظم الشركات الموجودة فى البورصة أنشأها شباب وكبرت ونجحت.

وتابع أنه كلما زاد توطين التكنولوجيا كلما زادت القدرة على المنافسة، منوهًا أن الصناعة ستقوم  على التوطين الشامل للتكنولوجيا فى كل شيء، مضيفًا أن العالم كله فى طريقه للدخول فى الثورة الصناعية الرابعة.

وكان قد قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن عام 2020 كان حافلا بالتحديات الصعبة والتداعيات السلبية الناتجة عن أزمة جائحة أزمة كوفيد 19، موضحا أن هذه الأزمة جعلت العالم مختلفا عن ذى قبل.

وأوضح الرئيس السيسي، أن هذه الأزمة تعزز هذه الأزمات من دور منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية التى تحمل فى مخزونها خبرة تتجاوز 60 عاما فى العمل متعدد الأطراف، وفى صياغة سياسات تراعى معايير الشفافية والحوكمة، وتتواكب مع تطورات العصر ومتطلبات الاقتصاد العالمى وقدرتها على الإسهام بشكل إيجابي فى صياغة التحول الدولى المنشود للتعامل مع هذه الأزمة العالمية غير المسبوقة.
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