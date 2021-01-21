ندى حافظ.. بطلة مصرية تحقق ميداليات قارية في سلاح السيف

قالت ندى حافظ، بطلة أفريقيا لسلاح السيف، إن لعبة سلاح السيف لها ثلاثة أنواع، حيث أنهم يتميزون بنفس الشكل، إلا أن المكان يختلف الذى يتم اللعب به.





وأضافت "ندى" خلال حوارها ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنها تلعب سلاح السيف، متابعة: "المفروض نجيب اللمسة فى الجزء العلوى بالجسم"، حيث إنها ليست من الألعاب العنيفة ولكن لها تكنيك معين لها.





وتابعت أن هناك اختلافات بسيطة بملابس كل زي من أنواع اللعب بالسيف، لافتة إلى أنها قامت بلعب رياضيات كثيرة قبل البدء بسلاح السيف، ومنها لعب الجمباز ولم تستمر به.





وأكدت أنها بدأت بعلب سلاح السيف وهى فى عمر ال13 عام، والذى يعتبر عمر كبير على بدأها، متابعة أن اختبارها للعبها كانت صدفة، حيث أنها أعجبت كثيرا بها.





وأشارت إلى أنه يجب أن يكون هناك موهبة للعب سلاح السيف مع التمرين، ومنها خفة الحركة ومعرفة المسافات، مضيفة إلى انها مناسبة للفتيات والرجال.