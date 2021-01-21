جامعة عين شمس تختتم احتفالية "بكم نفتخر بكم نرتقي" لتكريم الحاصلين على مكافأة النشر الدولي

اختتمت اليوم الاحتفالية التى ينظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث لتكريم الحاصلين على مكافأة النشر الدولي الدفعة (25) وسط إجراءات احترازية مشددة، حيث قام ا.د. محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، بتكريم 108 أعضاء هيئة تدريس من كليات ( البنات- التربية - الحاسبات والمعلومات- الزراعة- الهندسة- الآداب- الالسن - التربية النوعية - الطفولة - ومعهد البيئة).





بقاعة المؤتمرات الكبرى، وذلك بحضور ا.د. محمد ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس اللجنة العليا لمكافأة النشر الدولي، ا. د رقية شلبي عميدة كلية البنات، ا. د احمد جلال عميد كلية الزراعة، ا. د نجوي بدر عميدة كلية الحاسبات والمعلومات ، ا. د سلوى رشاد عميدة كلية الألسن، ا. د ماجد أبو العينين عميد كلية التربية، ا. د مصطفي مرتضي عميد كلية الآداب، ا. د أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية، ا. د ضياء خليل القائم بعمل عميد كلية الهندسة، ا، ا. د هويدا الجبالي عميدة كلية الدراسات العليا للطفولة، ا. د نهي سمير عميدة معهد البيئة، بمشاركة 50 باحثًا بإجمالي 28 بحثًا وكلية الصيدلة بمشاركة 65 باحثا بإجمالي 38 بحثا ، وجاء ذلك استكمالا لتكريم السادة أعضاء هيئة التدريس المشاركين والبالغ عددهم 331 باحثًا بعدد أبحاث 252 بحث بقيمة مليون و 740 الف جنيه.





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و أكد ا.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس في كلمته على أهمية تلاقي كل الباحثين إلي جانب تحديث وتطوير المجلات العلمية بمختلف الكليات لتواكب متغيرات البحث العلمي والتطور باستمرار.





واضاف ان إدارة الجامعة نسعي باستمرار إلي تطوير كافة كليات ومعاهد الجامعة بالإضافة إلى تطوير بيئة العمل.





كما أوضح أنه قد تم الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بجامعة عين شمس فرع العبور والتي ستضم برامج بينية، إلى جانب إنشاء جامعة عين شمس الأهلية كظهير لجامعة عين شمس علي مساحة 25 فداناً.





وأوضح ا. د ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن أحد الأهداف الأساسية للجامعة هو النشر الدولي والبحث العلمي، موضحًا انه تم صرف 7.5 مليون جنيه العام السابق كمكافأة للنشر الدولي، مشيرًا إلى أنه سيجري الانتهاء من كافة المتأخرات السابقة بنهاية العام الجاري، نظرا لوجود أعداد كبيرة من أعوام سابقة، كما أكد سيادته انه لا وجود لحد اقصي سواء من حيث عدد البحوث أو ماليًا.





كما شدد سيادته علي أهمية تطوير المجلات الدورية بالكليات، مشيرًا إلى أن اجمالي ما تم انفاقه علي البحث العلمي خلال العام الماضي بلغ 100 مليون جنيه مصري أي ما يعادل 4.8 مليون يورو، وذلك من ميزانية الجامعة وبدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أكاديمية البحث العلمي وغيرها.





وجدير بالذكر انه سوف يتم فتح باب التقدم للحصول علي مكافأة النشر الدولي بجامعة عين شمس في الفترة من 1 إلى 31 يناير ، كذلك في الفترة من 1 إلى 31 يوليو من كل عام وذلك ايمانا من الجامعة بأهمية النشر الدولي في الارتقاء بمستوى الجامعات علميا وعالميا ، ودوره في التأثير علي ترتيب الجامعات عالميا، كما يمكن للسادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والهيئة المعاونة الذين قاموا بنشر أبحاث دولية خلال الستة أشهر السابقة التقدم للحصول على المكافأة من خلال الرابط التالي