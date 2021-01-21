جامعة عين شمس تختتم احتفالية "بكم نفتخر بكم نرتقي" لتكريم الحاصلين على مكافأة النشر الدولي

اختتمت اليوم الاحتفالية التى ينظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث لتكريم الحاصلين على مكافأة النشر الدولي الدفعة (25) وسط إجراءات احترازية مشددة، حيث قام ا.د. محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، بتكريم 108 أعضاء هيئة تدريس من كليات ( البنات- التربية - الحاسبات والمعلومات- الزراعة- الهندسة- الآداب- الالسن - التربية النوعية - الطفولة - ومعهد البيئة).
بقاعة المؤتمرات الكبرى، وذلك بحضور ا.د. محمد ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس اللجنة العليا لمكافأة النشر الدولي، ا. د رقية شلبي عميدة كلية البنات، ا. د احمد جلال عميد كلية الزراعة، ا. د نجوي بدر عميدة كلية الحاسبات والمعلومات ، ا. د سلوى رشاد عميدة كلية الألسن، ا. د ماجد أبو العينين عميد كلية التربية، ا. د مصطفي مرتضي عميد كلية الآداب، ا. د أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية، ا. د ضياء خليل القائم بعمل عميد كلية الهندسة، ا، ا. د هويدا الجبالي عميدة كلية الدراسات العليا للطفولة، ا. د نهي سمير عميدة معهد البيئة، بمشاركة 50 باحثًا بإجمالي 28 بحثًا وكلية الصيدلة بمشاركة 65 باحثا بإجمالي 38 بحثا ، وجاء ذلك استكمالا لتكريم السادة أعضاء هيئة التدريس المشاركين والبالغ عددهم 331 باحثًا بعدد أبحاث 252 بحث بقيمة مليون و 740 الف جنيه.
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و أكد ا.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس في كلمته على أهمية تلاقي كل الباحثين إلي جانب تحديث وتطوير المجلات العلمية بمختلف الكليات لتواكب متغيرات البحث العلمي والتطور باستمرار.
واضاف ان إدارة الجامعة نسعي باستمرار إلي تطوير كافة كليات ومعاهد الجامعة بالإضافة إلى تطوير بيئة العمل.
كما أوضح أنه قد تم الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بجامعة عين شمس فرع العبور والتي ستضم برامج بينية، إلى جانب إنشاء جامعة عين شمس الأهلية كظهير لجامعة عين شمس علي مساحة 25 فداناً.
وأوضح ا. د ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن أحد الأهداف الأساسية للجامعة هو النشر الدولي والبحث العلمي، موضحًا انه تم صرف 7.5 مليون جنيه العام السابق كمكافأة للنشر الدولي، مشيرًا إلى أنه سيجري الانتهاء من كافة المتأخرات السابقة بنهاية العام الجاري، نظرا لوجود أعداد كبيرة من أعوام سابقة، كما أكد سيادته انه لا وجود لحد اقصي سواء من حيث عدد البحوث أو ماليًا.
كما شدد سيادته علي أهمية تطوير المجلات الدورية بالكليات، مشيرًا إلى أن اجمالي ما تم انفاقه علي البحث العلمي خلال العام الماضي بلغ 100 مليون جنيه مصري أي ما يعادل 4.8 مليون يورو، وذلك من ميزانية الجامعة وبدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أكاديمية البحث العلمي وغيرها.
وجدير بالذكر انه سوف يتم فتح باب التقدم للحصول علي مكافأة النشر الدولي بجامعة عين شمس في الفترة من 1 إلى 31 يناير ، كذلك في الفترة من 1 إلى 31 يوليو من كل عام وذلك ايمانا من الجامعة بأهمية النشر الدولي في الارتقاء بمستوى الجامعات علميا وعالميا ، ودوره في التأثير علي ترتيب الجامعات عالميا، كما يمكن للسادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والهيئة المعاونة الذين قاموا بنشر أبحاث دولية خلال الستة أشهر السابقة التقدم للحصول على المكافأة من خلال الرابط التالي
http://asu.edu.eg/ar/11/page