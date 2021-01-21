بعد قليل.. مواجهة ساخنة بين نواب البرلمان ووزيرى قطاع الأعمال العام والشباب والرياضة

من المنتظر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان اليوم الخميس، مواجهة ساخنة بين النواب وكل من وزير قطاع الأعمال الدكتو هشام توفيق، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، وذلك استكمالا لما بدأه المجلس فى الاستماع للحكومة حول تنفيذ برنامجها خلال الفترة 2018- 2020.





ومن المنتظر أن يستعرض وزير قطاع الأعمال أمام البرلمان استراتيجية الوزارة لمواجهة المشكلات داخل شركات قطاع الأعمال العام خاصة فيما يتعلق بمشكلات وأزمات شركة الحديد والصلب ومشكلات شركات الغزل والنسيج وكيفية مواجهتها خاصة بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخصيص 21 مليار جنيه لانتشال شركات الغزل والنسيج من خسائرها وتطويرها وتحديثها، كما يحيط الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام نواب البرلمان بجميع الخطط والبرامج التى تقوم بها الحكومة لإصلاح الهياكل المالية والإدارية لجميع شركات قطاع الاعمال العام فى ضوء قانون قطاع الأعمال العام الذى أقره مجلس النواب السابق.





كما يستعرض الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة كل ما يتعلق بالقضايا والملفات الخاصة بالارتقاء بمنظومتى الشباب والرياضة وتطورات مونديال العالم لكرة اليد الذى تستضيفه مصر حاليا وسوف يعقب أعضاء مجلس النواب على بيانيى الوزيرين ليتولى بعد ذلك وزيرا قطاع الأعمال العام والشباب والرياضة الرد على جميع تساؤلات أعضاء البرلمان.