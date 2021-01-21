برلماني: المواطنون يعانون من تعنت المحليات لإنهاء مصالحهم

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، أنه مهما حققت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى من انجازات إلا ان الرضا الشعبى عنها لن يتحقق، لأن هناك فشلًا كبيرًا داخل وزارة التنمية المحليه موضحا أن هذه الوزارة تحديدًا لها تعامل يومي مع المواطنين خاصة داخل الاحياء والوحدات المحلية بمختلف المحافظات.





وقال "زين الدين" - فى بيان له اصدره اليوم-، إن سبب الاحتقان وعدم رضا المواطن علي اداء الحكومة برغم ان هناك انجازات كبيرة علي الارض ولكن لايشعر بها المواطن بسبب الروتين والبيروقراطية وتعذيب وقهر المواطنين داخل جميع اروقة المحليات مطالبًا من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ان يشكل لجنة وزارية برئاسته لمواجهة جميع المشكلات والازمات ووقائع الفساد والانحراف والرشوة داخل المحليات.





وأضاف، أن اى مواطن يدخل اروقة الادارات الهندسية لاستخراج ترخيص مباني يري كل انواع العذاب والقهر وتعطيل مصلحته وبرغم استكمال كل اوراقه من الاملاك الى التنظيم ، موضحا أن هناك تطبيق خاطئ وغاشم لقانون التصالح الذى حول المواطنين حتى من البسطاء والفقراء الى مجرمين مطلوب القبض للاسف الشديد بسبب التطبيق الخاطئ وعلى الرغم من التعليمات والتكليفات الواضحة والحاسمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى بعدم الاقتراب من اى عقارات ومبانى يقطن بها المواطنون.



