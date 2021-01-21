استجابة للأهالي.. بدء التشغيل التجريبي لمحطة رفع ومعالجة الصرف الصحي بالعياط

أطلق اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إشارة البدء التجريبي لمحطة الرفع والمعالجة الرئيسيه لمياه الصرف الصحي بالعياط، وذلك استجابة من محافظ الجيزة للمطالبات التي تلقاها من المواطنين ومن خلال المتابعة المستمره بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بضرورة الإنتهاء من مشروع الصرف الصحي لمدينة العياط.





تلك المحطة التي تعمل بطاقة تصل إلى 30 ألف متر مربع يوميا والتي ستساهم في حل مشكلة الصرف الصحى بمدينة العياط..والتي سوف يعقبها وصول خدمة الصرف الصحي إلي عدد كبير من القري بمركز العياط خلال الشهور القادمة.





وحرص المحافظ علي تفقد مراحل العمل المختلفة داخل المحطة بداية من إستقبال مياه الصرف حتي مرحلة الترسيب، مشددًا على الشركة المنفذة والجهات المعنية بالتعاون معا نحو سرعة الإنتهاء من التشغيل الفعلي في أسرع وقت.





و شدد المحافظ على ضرورة الإستفادة من المياه التي تتم معالجتها حتي لا تذهب سُدي ويتم إهدارها للإستفادة منها في الزراعات التي لا تؤكل؛ وهو ما يعد إستثمارا متميزًا لمياه الصرف الصحي





وطلب محافظ الجيزة من إبراهيم الشهابي نائب المحافظ لشئون المراكز والمدن بالمتابعة الدائمة حتي الإنتهاء من تقديم كافة خدمات البنية التحتية المقدمة للمواطنين بقري ومركز العياط.







