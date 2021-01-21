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حوادث

فض سرادق عزاء وحفلين زفاف في بني سويف

الخميس 21/يناير/2021 - 11:59 ص
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
فضت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف تحت إشراف اللواء وليد البيلي سرادق عزاء بقرية تزمنت الشرقية، وحفلين زفاف بالمدينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو منع التجمعات سواء سرادقات عزاء او حفلات الزفاف لمجابهة فيروس كورونا المستجد. 

وشنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف حملة مكبرة في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء امتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، لمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحلات ومنع التجمعات، قادها كل من نادي مرداش ومحمد رياض و علاء الصغير نواب رئيس المدينة .

وأسفرت الحملة عن غلق عدد 16 محل تجاري، و فض سرادق عزاء بقرية تزمنت الشرقية، وحفلين زفاف، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والتأكيد على الالتزام بارتداء الكمامات واتباع الإجراءات القانونية.

كما أسفرت الحملة عن غلق وتشميع سوبر ماركت " هايبر " بوسط المدينة لعدم الالتزام بارتداء الكمامات داخله، وعدم الإلتزام بالاجراءات الاحترازية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية. 

من جانبه شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن ورؤساء الأحياء والمناطق  بتكثيف الحملات على المقاهي والكافيتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة ضمن خطتها الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الاجراءات اللازمة ضد اي منشأة تخالف تعليمات منع التجمعات وإقامة الإحتفالات بإنواعها وبخاصة في الأماكن المغلقة من حفلات زفاف وسرادقات العزاء، مشددا على عدم التهاون في اتخاذ الاجراءات المناسبة ضد المخالفين، وضرورة تفعيل الغرامة الفورية ضد غير المرتدين للكمامات.
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