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أخبار العالم

100 قتيل وجريح.. الداخلية العراقية تكشف التفاصيل الأولية عن انفجاري وسط بغداد.. فيديو

الخميس 21/يناير/2021 - 12:10 م
انفجاري وسط بغداد
انفجاري وسط بغداد
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دعاء أبوهشيمة
أفادت وسائل الإعلام العراقية بارتفاع حصيلة ضحايا التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا في العاصمة بغداد، إلى 28 قتيلا وأكثر من 73 مصابًا.

ووقع صباح اليوم، الخميس، تفجير انتحاري مزدوج استهدف أبرز الأسواق الشعبية في وسط العاصمة بغداد، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وحسب مصدر أمني أن انتحاريا فجر نفسه في ساحة الطيران، وآخر فجر نفسه في سوق "الباب الشرقي" وسط بغداد بواسطة أحزمة ناسفة .

ووفقا لوكالة الأنباء العراقية "المستقلة"، أصدرت وزارة الداخلية بيانان كشفت فيه عن التفاصيل الاولية للهجوم، مشيرة إلى أن الانتحاري الأول فجر نفسه بعد أن ادعى أنه مريض واجتمع الناس حوله لمساعدته .

وأفادت عمليات بغداد بأن الانتحاريان اللذان فجرا نفسيهما كانا مطاردين من القوات الأمنية.

وتداولت مصادر امنية صورا حديثة من كاميرات المراقبة للتفجير الانتحاري المزدوج في ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد.

ولم تعلن أي جهة بعد مسئوليتها عن التفجيرين، كما لم تتضح بعد دوافع المنفذين.

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